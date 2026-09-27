Lalcec Lomas brindará consultas gratuitas para la prevención del cáncer de mama

Con el objetivo de concientizar sobre el cáncer de mama, Lalcec Lomas cada año realiza la campaña de prevención y la primera de las fechas para anotarse es el martes 13 de otubre a partir de las 13.30 en la sede de Alberti 190. Según adelantaron abrirán varias fechas para que asistan las mujeres de más de años.

Cada año, en octubre que es el Mes de Prevención del Cáncer de Mama , Lalcec activa una de las campañas más extensas que realiza en el año y en esta oportunidad anunciaron que si bien ya hay varias personas anotadas, aún quedan cupos disponibles para acceder a la consulta con un profesional en el espacio que tiene la filial lomense.

Inés , una de las voluntarios de la organización sin fines de lucro, comentó: "Vamos a abrir varias fechas para que todas puedan atenderse con los distintos médicos especialistas en ginecología que nos van a estar acompañando este octubre".

Durante todo el mes de octubre se podrá ser parte de la campaña, aunque se pide sacar un turno con antelación porque hay mucha demanda. "Para la campaña de mama se pide como requisito ser mayor a 40 años y no haber hecho ningún control en el último años", especificaron.

La iniciativa es abierta a todo el público que necesite hacer ese control anual que es fundamental para prevenir el cáncer. "Todos los que se anoten van a tener asignado un turno y en ese horario pasarán a la consulta con un ginecólogo. Contamos con tres profesionales que nos van a acompañar los distintos días de la atención gratuita. Ellos son: las médicas, Xoana Águila, Andrea Ferreri y el doctor, Carlos Arricobene", recalcaron.

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Una vez que cada paciente pase por la atención en el consultorio se los derivará a algunos de los espacios lomenses a realizarse la mamografía correspondiente de control. "Tenemos varias espacios de la zona que nos donan la oportunidad que nuestros pacientes puedan realizarse el estudio gratuito y en caso que la mamografía arroje algún resultado que necesite de una mayor atención, también se podrán hacer una ecografía mamaria, pero eso dependerá de cada caso en particular".

Para poder sacar turno o realizar alguna consulta respecto a la metodología de la campaña de mama, hay que comunicarse a través de un mensaje de WhatsApp al número 1161460019 de lunes a viernes en el horario de 9 a 15.

Continúa activa la campaña de piel

Lalcec hace 60 años que se dedica a la prevención de cualquier tipo de cáncer y por ello realizan durante todo el año distintas campañas de concientización gratuitas. Cuentan con distintas sedes en todo el país y en la filial Lomas constantemente informan sobre las alternativas que brindan a la comunidad respecto a la enfermedad y a sus formas de controlar y prevenir a través de los controles diarios.

Por eso, otras de las campañas más fuertes que mantienen durante casi todo el año es la de la prevención del cáncer de piel. "Lo que se hace es un exhaustivo control de las manchas o lunares del cuerpo de cada paciente que se anota a esta alternativa gratuita que se ofrece en nuestra sede y en consultorio atiende la dermatóloga, Verónica Rojas", apuntaron.

Hasta enero habrá consultas disponibles en distintos días para que los pacientes puedan anotarse: "En cada jornada nos acompañan distintos laboratorios que nos donan distintas consultas y muestras de protectores solares que se reparten entre los que se suman a la campaña", aseguró la voluntaria de Lalcec, quien agregó que el único requisito es ser mayor a 18 años para acceder a la consulta médica.

Lo que viene: una jornada gracias a la colaboración del Municipio de Lomas

El mes próximo Lalcec Lomas junto al Municipio van a realizar una nueva campaña que apunta a concientizar sobre la importancia de vacunas a niños y adolescente contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

La jornada se realizará en la sede de la organización sin fines de lucro de Lomas y será el 20 de octubre, según adelantaron. Será para esos niños y adolescentes que aún no hayan recibido la vacuna, por lo que es una excelente oportunidad para anotarse y ser parte de esta campaña que se desarrollará en conjunto con el apoyo del Municipio local.

El virus del papiloma humano (VPH o HPV) es un grupo de más de 200 virus relacionados. Algunos se transmiten por contacto sexual. La mayoría de las personas han estado expuestas al VPH. En general, el sistema inmunitario controla las infecciones por VPH, que desaparecen por sí solas y no causan problemas de salud, pero a veces requieren tratamiento.

Por eso, la vacuna contra el VPH previene la infección por el virus del papiloma humano, principal causa de cáncer de cuello uterino, verrugas genitales y otros tipos de cáncer como los de ano, pene, vagina y garganta.