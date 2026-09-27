Lali Espósito y Tini Stoessel sorprendieron en River con un clásico de Madonna y un emotivo encuentro.

Lali Espósito y Tini Stoessel protagonizaron uno de los momentos más destacados del tercer show de Lali en River Plate. La Triple T apareció sobre el escenario para interpretar “Like a Virgin”, el clásico de Madonna , mientras Marilina Bertoldi se sumaba con su guitarra y las tres artistas emocionaban al público.

La presencia de Tini Stoessel había sido motivo de especulaciones y distintos nombres habían circulado antes del espectáculo. Finalmente, fue la cantante quien apareció en la recta final del show para compartir escenario con Lali.

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El encuentro tuvo además un detalle que llamó especialmente la atención: ambas artistas lucieron prendas blancas. Tini Stoessel llevó el pelo rosado y un velo blanco, mientras que Lali Espósito también apareció vestida de blanco , una referencia que fue vinculada en la fuente con sus próximos casamientos.

Después de interpretar “Like a Virgin”, Lali Espósito tomó la mano de Tini Stoessel y le agradeció por haber aceptado la invitación. “Fuerte ese grito che. Y qué placer decir: ‘Bienvenida al demonio’. Tini con nosotros. Gracias a vos”, expresó la cantante.

"Madonna": Porque Lali interpretó #LikeAVirgin junto a Tini y Marilina Bertoldi durante su show en River pic.twitter.com/EYAYtMHrb7

La Triple T, visiblemente emocionada por el momento, respondió con palabras dedicadas a su compañera de escenario.

“Me emociona estar acá. Para mí es algo muy fuerte. Te mandé millones de audios, todo, lloré, todo. Para mí es un honor estar al lado tuyo, acompañándote. Verte trabajar desde tan pequeña y ver todo lo que lograste”, manifestó Tini Stoessel.

Lali Espósito también destacó el recorrido compartido desde sus primeros años hasta la actualidad y puso el foco en la transformación de ambas a lo largo de sus carreras.

“Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”, señaló sobre el escenario. La frase fue acompañada por una ovación del público que se encontraba en River Plate.