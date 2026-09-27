Banfield tendrá una nueva edición del Paseo Inclusivo

El encuentro será el sábado 3 de octubre de 13 a 18, en la Plaza del Campeón de Banfield.

Banfield se prepara para una nueva jornada dedicada a la inclusión, la participación comunitaria y la visibilización de las distintas realidades vinculadas a la discapacidad. El sábado 3 de octubre, de 13 a 18, se realizará la tercera edición del Paseo Inclusivo en la Plaza del Campeón, ubicada en Maipú y Vergara.

La propuesta es organizada por Familia TEA Abril , Asociación Civil sin fines de lucro, y busca generar un espacio de encuentro entre familias, instituciones, profesionales, educadores, organizaciones y emprendimientos.

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"Yo siempre digo que hay que generar redes y hacer puentes", expresó Pabla Díaz , presidenta de Familia TEA Abril, quien destacó la importancia de que distintas organizaciones puedan participar para visibilizar realidades diversas y acercar información, recursos y experiencias a la comunidad.

"El Paseo busca justamente eso: que no sea solamente una feria, sino un espacio de encuentro entre familias, organizaciones, profesionales, instituciones y la comunidad", señaló.

Una propuesta que nació desde el trabajo comunitario

Familia TEA Abril trabaja desde hace casi una década acompañando a familias de personas con autismo. Díaz es la presidenta de la asociación y Cristian Velasco, el vicepresidente. Ambos son acompañantes terapéuticos. La organización realiza desde hace años actividades en la Plaza del Campeón, entre ellas las vinculadas al Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. A partir de esa experiencia surgió la idea de crear el Paseo Inclusivo.

"Nosotros siempre hacemos el Día Mundial del Autismo en la Plaza del Campeón y, a raíz de eso, se nos ocurrió hacer el Paseo Inclusivo", contó Díaz. El objetivo es concentrar en un mismo lugar diferentes recursos que puedan ser de utilidad para las familias, educadores y profesionales. "La idea es poder brindarles, por ahora una vez al año, todo el material de apoyo que necesiten en un solo lugar", explicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FAMILIA TEA ABRIL Asociación civil sin fines de lucro (@familiateaabril) Será la tercera edición.

Cuatro espacios para conocer recursos y propuestas

El Paseo Inclusivo estará organizado en diferentes áreas, habrá espacios destinados a consultorios y profesionales que podrán dar a conocer sus servicios; instituciones como Centros de Día, Centros Educativos Terapéuticos, talleres protegidos y asociaciones civiles; propuestas de material didáctico, educativo, terapéutico y sensorial; y emprendimientos de familias de personas con discapacidad.

"También les damos un espacio a las familias que tienen un emprendimiento y lo utilizan como sustento. No hace falta que sea material didáctico: pueden vender lo que produzcan", explicó Díaz.

Desde la primera edición, la propuesta cuenta con alrededor de 70 stands, la cantidad se mantiene por una cuestión de espacio y organización, aunque el interés de instituciones y familias es mayor. Entre las organizaciones participantes estará la Fundación Sin Rett Argentina, que contará con un stand para brindar información y visibilizar el Síndrome de Rett, una enfermedad poco frecuente que afecta principalmente a niñas.

También participarán otras asociaciones vinculadas a distintas discapacidades y condiciones, con el objetivo de acercar información y favorecer el intercambio entre quienes atraviesan situaciones similares.

El Paseo Inclusivo estará organizado en diferentes áreas.

La necesidad de información y acompañamiento

Para las organizadoras y los organizadores, uno de los principales objetivos es responder a una necesidad que aparece de manera frecuente entre las familias: contar con información, orientación y redes de apoyo. "Las familias nos plantean necesidades muy diversas, pero hay algo que se repite: la necesidad de no sentirse solas y de encontrar respuestas y apoyos concretos", sostuvo Díaz.

En ese sentido, señaló que existen dificultades para acceder y sostener tratamientos, acompañamientos, educación inclusiva y distintas prestaciones. Por eso, consideró fundamental que estos espacios permitan conocer recursos disponibles y establecer contactos con instituciones y profesionales. "Porque la inclusión también se construye en los espacios cotidianos, cerca de nuestras casas y de nuestras familias", afirmó.

Música, shows y propuestas para toda la comunidad

Además de los stands, el Paseo Inclusivo contará con un escenario y diferentes actividades recreativas, durante la jornada habrá una banda integrada por adolescentes y adultos con autismo, coordinada por un musicoterapeuta, que llegará desde Capital Federal para interpretar distintos covers. También participará Auti DJ, un adulto con parálisis cerebral que se desempeña como DJ y lleva su música a distintos espacios y eventos.

La programación incluirá además la presencia de Clowns Sociales, artistas que realizan intervenciones en hospitales, centros e instituciones, y el Ensamble Sur, integrado por personas ciegas que trabajan con percusión. A lo largo de la tarde también habrá música para bailar, sorteos y diferentes actividades para compartir en familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FAMILIA TEA ABRIL Asociación civil sin fines de lucro (@familiateaabril) Estarán Clown Sociales en Banfield.

Una acción solidaria para un hogar de Banfield

Como parte de la propuesta, Familia TEA Abril realizará una acción solidaria destinada al Hogar También Son Nuestros, de Banfield, una institución que funciona como hogar de tránsito para adolescentes judicializados.

De esta manera, el encuentro combinará información, participación, recreación y solidaridad, con una convocatoria abierta a toda la comunidad. "Un encuentro barrial permite que las personas con discapacidad y sus familias puedan participar, compartir, conocer recursos y sentirse parte de la comunidad", sostuvo Díaz.