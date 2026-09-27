Temperley visita a Deportivo Maipú con sed de revancha y la ilusión de la cima

Entonado por su buen presente, Temperley afrontará este domingo, desde las 16:30, un complicado compromiso ante Deportivo Maipú en Mendoza, por la fecha 31 de la Primera Nacional , en busca de un triunfo que le permita seguir firme en la pelea por el primer puesto en la Zona B.

Con 53 puntos, el equipo de Nicolás Domingo se encuentra a una unidad del líder Tristán Suárez y es uno de los grandes animadores del torneo. Por eso, se presentará en el estadio Omar Higinio Sperdutti con la misión de obtener un triunfo y la ilusión de un traspié del Lechero para llegar a la cima, bajo el arbitraje de Juan Ignacio Nebbietti .

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El buen pasar del conjunto celesta, que ganó cinco de sus últimos seis partidos , alimenta la ilusión del pueblo gasolero. Sin embargo, enfrente tendrá un rival complejo que se hace fuerte en su reducto y también necesita ganar para afianzar su lugar dentro de la zona de Reducido.

En cuanto al armado del once, Temperley sufrirá bajas sensibles. Y es que a la lesión de Pedro Souto se les suman dos ausencias de peso como las del capitán Adrián Arregui y el mediocampista Gerónimo Tomasetti , quienes se retiraron con molestias en el partido ante Almagro y quedaron al margen de la lista de concentrados. Como contraparte, el cuerpo técnico recupera a Lorenzo Monti, Franco Díaz y Marcos Echeverría.

Estos son los convocados por Nicolás Domingo para visitar a Deportivo Maipú en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la fecha 31 de la Primera Nacional.



Adrian Arregui sufrió un fuerte traumatismo de tórax y tendrá, aproximadamente, dos semanas más de recuperación. pic.twitter.com/rp0fKrBR1W — Club A. Temperley (@TemperleyOK) September 27, 2026 Club Temperley.

Ante este panorama, Domingo obligatoriamente presentará variantes. Si bien no confirmó la alineación titular, Lorenzo Monti ingresaría por Matías Calzón, Franco Díaz lo haría por Arregui y Luciano Nieto entraría por Tomasetti.

Deportivo Maipú, un escollo de cuidado

El Botellero —que goleó a Temperley por 5 a 0 en el estadio Alfredo Beranger y cuenta con jerarquía en su plantel— ostenta buenos números en condición de local: en el Omar Higinio Sperdutti obtuvo el 62,6% de los puntos disputados y acumula seis partidos sin perder en su recinto, con tres victorias y tres empates.

En cuanto a la alineación, el entrenador Mariano Echeverría no realizaría modificaciones y apostaría por los mismos 11 futbolistas que igualaron 1 a 1 frente a Gimnasia de Jujuy en la fecha pasada.

Las posibles formaciones de Deportivo Maipú y Temperley

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Aaron Agüero, Nicolás Fernández; Tomás Silva, Juan Gobetto, Enzo Pérez, Mirko Bonfigli; Franco Saccone, Juan Cruz Giacone. DT: Mariano Echeverría.

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Franco Benítez, Lucas Richarte, Franco Díaz, Luciano Nieto; Gabriel Hauche y Facundo Krüger. DT: Nicolás Domingo.

Datos útiles del partido