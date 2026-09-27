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27 de septiembre de 2026
A cargo del Municipio.

Autonomía e inclusión: en Lomas de Zamora acompañan a personas con discapacidad visual

El Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas y con Disminución Visual brinda diferentes actividades coordinadas por un equipo de profesionales.

Hay actividades como braille, talleres, salidas recreativas y cullturales.

Hay actividades como braille, talleres, salidas recreativas y cullturales.

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Lomas de Zamora tiene un Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas y con Disminución Visual, una propuesta impulsada por el Municipio para fortalecer la autonomía e inclusión de vecinos a través de diferentes actividades.

Con el acompañamiento de un equipo de profesionales de la Agencia de Discapacidad se llevan adelante propuestas a través de distintos módulos de trabajo como braille, orientación y movilidad, tecnología, talleres, controles de salud y jornadas recreativas y culturales.

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En la peatonal Laprida conmemoraron el Día Nacional del Bastón Verde, una fecha para visibilizar esta herramienta de orientación y movilidad para personas que no han perdido totalmente la visión pero presentan una capacidad visual muy limitada y pueden necesitar apoyo para desplazarse en la vía pública.

La baja visión puede hacer que una persona distinga objetos de lejos y tenga dificultades para verlos de cerca; vea a corta distancia pero tenga dificultades para cruzar una calle; y presente dificultades que varían según la luz, el entorno o los obstáculos.

Jornada sobre la importancia del bastón verde.

Jornada sobre la importancia del bastón verde.

El bastón verde permite identificar esta situación y favorece la orientación, movilidad y autonomía de quienes lo utilizan. Por eso, al encontrarse con alguien que lo utiliza, es importante ofrecer ayuda si la necesita y, sobre todo, respetar su espacio y sus tiempos.

Los vecinos que forman parte del Centro de Rehabilitación también tuvieron una salida recreativa y educativa al Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti. A través de experiencias sensoriales, relatos históricos e instancias de intercambio grupal, los vecinos fortalecieron habilidades vinculadas a la orientación, imaginación, memoria y el conocimiento de nuestras raíces.

También se capacitaron con un taller de manipulación de alimentos con el objetivo de incorporar hábitos saludables. Y desde la Secretaría de Salud les brindaron un operativo de aptos físicos que incluyó control de peso y talla, toma de presión arterial, electrocardiogramas y vacunación.

Nuevas baldosas para personas ciegas en Lomas de Zamora

En la peatonal Laprida de Lomas instalaron nuevas baldosas podotáctiles que facilitan la circulación y accesibilidad de personas ciegas y con baja visión. "Estas piezas con relieves pueden detectarse con el bastón o bajo los pies, funcionando como un lenguaje táctil en el piso que orienta y advierte sobre dónde estás, hacia dónde ir y cuándo detenerte, sin depender de ayuda externa. Esto es fundamental porque fomenta la autonomía y forma parte de las acciones que impulsamos para tener una ciudad cada vez más inclusiva", señalaron desde la Agencia de Discapacidad.

Las baldosas tienen barras que indican una dirección segura para moverse y domos que señalan cruces, escaleras y cambios de nivel donde es necesario tener precaución. Vecinas y vecinos participaron de una jornada de reconocimiento en la peatonal junto a autoridades de la Agencia de Discapacidad y el Centro de Rehabilitación Visual.

Es importante no obstaculizar estas sendas y mantenerlas libres para las personas con discapacidad visual. Para que vecinos y comerciantes estén familiarizados con las baldosas podotáctiles, el Municipio puso carteles informativos en la peatonal.

Nuevas baldosas que guían a personas ciegas en la peatonal Laprida.

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