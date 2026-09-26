Cómo fue la "traumática" separación de Bébora Bello y Diego Torres

Diego Torres anunció en diciembre en 2021 su separación de Débora Bello, luego de 17 años juntos y de una hija en común. Luego de varios rumores y especulaciones, le admitió a Mirtha Legrand que como pareja atravesaban “un momento complicado”.
Bébora Bello habló de su separación con Diego Torres, luego de 17 años juntos y una hija en común, y sobre cómo reconstruyó su vida.
Diego Torres anunció en diciembre en 2021 su separación de Débora Bello, luego de 17 años juntos y de una hija en común. Luego de varios rumores y especulaciones, le admitió a Mirtha Legrand que como pareja atravesaban “un momento complicado”.
A casi cinco años de la ruptura, Débora Bello habló por primera vez de su vida en Miami, Estados Unidos, y sobre cómo atravesó el final de su relación más larga e importante.
“Una separación, obviamente, es muy traumática. Te replanteás un montón de cosas. Vas de cero y empezás a elevarte”, expresó Bébora Bello en el pódcast Paren el mundo de Maite Peñoñori.
“Allá tenía todo mi trabajo y venís acá y, ¿qué hacés? Tenés que empezar de cero otra vez. Trabajaba además con mi pareja en la parte de imagen y todas esas cosas”, dijo sobre su vida en Buenos Aires y la decisión de mudarse a Miami mientras aún estaba en pareja y su hija era muy pequeña.
Débora Bello también recordó sus cambios tras separarse de Diego Torres. “Pero tenés que empezar a ver qué hacés. Trabajaba con marcas hasta que me separé, que fue ese renacer”, contó en la entrevista.
“Y hay un momento en tu vida que decís: ‘¿Y ahora qué? Realmente, ¿qué querés hacer? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo empezás?’. Porque tenés que seguir. No te podés quedar así y decir: ‘Bueno, ya está’“, reflexionó sobre cómo rehizo su vida tras el final del matrimonio. ”Fueron muchos años. Fue mi pareja más larga y el papá de mi hija", enfatizó.
Bébora Bello admitió que el mayor desafío fue atravesar el momento más vulnerable de su vida y, al mismo tiempo, estar entera para su hija: “Cuando se te derrumba todo, tenés que ser una buena mamá porque tenés a una persona que depende 100% de vos. Son lecciones de vida. Estas cosas también pasan”.
La modelo reconoció también que no anticipó la separación y que fue duro estar tan lejos de su familia. No obstante, destacó: “Las mujeres tenemos algo de la resiliencia”.