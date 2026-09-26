Cómo fue la "traumática" separación de Bébora Bello y Diego Torres

Diego Torres anunció en diciembre en 2021 su separación de Débora Bello , luego de 17 años juntos y de una hija en común. Luego de varios rumores y especulaciones, le admitió a Mirtha Legrand que como pareja atravesaban “un momento complicado”.

A casi cinco años de la ruptura, Débora Bello habló por primera vez de su vida en Miami, Estados Unidos, y sobre cómo atravesó el final de su relación más larga e importante.

en familia Quién es la chica elegida por Diego Torres para su nuevo tema

“Una separación, obviamente, es muy traumática. Te replanteás un montón de cosas. Vas de cero y empezás a elevarte”, expresó Bébora Bello en el pódcast Paren el mundo de Maite Peñoñori.

“Allá tenía todo mi trabajo y venís acá y, ¿qué hacés? Tenés que empezar de cero otra vez. Trabajaba además con mi pareja en la parte de imagen y todas esas cosas”, dijo sobre su vida en Buenos Aires y la decisión de mudarse a Miami mientras aún estaba en pareja y su hija era muy pequeña.

La vida de la modelo tras la separación

Débora Bello también recordó sus cambios tras separarse de Diego Torres. “Pero tenés que empezar a ver qué hacés. Trabajaba con marcas hasta que me separé, que fue ese renacer”, contó en la entrevista.

“Y hay un momento en tu vida que decís: ‘¿Y ahora qué? Realmente, ¿qué querés hacer? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo empezás?’. Porque tenés que seguir. No te podés quedar así y decir: ‘Bueno, ya está’“, reflexionó sobre cómo rehizo su vida tras el final del matrimonio. ”Fueron muchos años. Fue mi pareja más larga y el papá de mi hija", enfatizó.

Diego Torres, con Débora Bello y la hija de ambos antes de la separación.

Bébora Bello admitió que el mayor desafío fue atravesar el momento más vulnerable de su vida y, al mismo tiempo, estar entera para su hija: “Cuando se te derrumba todo, tenés que ser una buena mamá porque tenés a una persona que depende 100% de vos. Son lecciones de vida. Estas cosas también pasan”.

La modelo reconoció también que no anticipó la separación y que fue duro estar tan lejos de su familia. No obstante, destacó: “Las mujeres tenemos algo de la resiliencia”.