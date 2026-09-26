sábado 26 de septiembre de 2026
Escribinos
26 de septiembre de 2026
Vintage.

Cómo fue la "traumática" separación de Bébora Bello y Diego Torres

Bébora Bello habló de su separación con Diego Torres, luego de 17 años juntos y una hija en común, y sobre cómo reconstruyó su vida.

Diego Torres y Débora Bello, en otros tiempos.&nbsp;

Diego Torres y Débora Bello, en otros tiempos. 

A casi cinco años de la ruptura, Débora Bello habló por primera vez de su vida en Miami, Estados Unidos, y sobre cómo atravesó el final de su relación más larga e importante.

Lee además
diego torres y debora bello, separados
fue amor

Diego Torres y Débora Bello, separados
quien es la chica elegida por diego torres para su nuevo tema
en familia

Quién es la chica elegida por Diego Torres para su nuevo tema

“Una separación, obviamente, es muy traumática. Te replanteás un montón de cosas. Vas de cero y empezás a elevarte”, expresó Bébora Bello en el pódcast Paren el mundo de Maite Peñoñori.

“Allá tenía todo mi trabajo y venís acá y, ¿qué hacés? Tenés que empezar de cero otra vez. Trabajaba además con mi pareja en la parte de imagen y todas esas cosas”, dijo sobre su vida en Buenos Aires y la decisión de mudarse a Miami mientras aún estaba en pareja y su hija era muy pequeña.

La vida de la modelo tras la separación

Débora Bello también recordó sus cambios tras separarse de Diego Torres. “Pero tenés que empezar a ver qué hacés. Trabajaba con marcas hasta que me separé, que fue ese renacer”, contó en la entrevista.

“Y hay un momento en tu vida que decís: ‘¿Y ahora qué? Realmente, ¿qué querés hacer? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo empezás?’. Porque tenés que seguir. No te podés quedar así y decir: ‘Bueno, ya está’“, reflexionó sobre cómo rehizo su vida tras el final del matrimonio. ”Fueron muchos años. Fue mi pareja más larga y el papá de mi hija", enfatizó.

Diego Torres, con Débora Bello y la hija de ambos antes de la separación.

Diego Torres, con Débora Bello y la hija de ambos antes de la separación.

Bébora Bello admitió que el mayor desafío fue atravesar el momento más vulnerable de su vida y, al mismo tiempo, estar entera para su hija: “Cuando se te derrumba todo, tenés que ser una buena mamá porque tenés a una persona que depende 100% de vos. Son lecciones de vida. Estas cosas también pasan”.

La modelo reconoció también que no anticipó la separación y que fue duro estar tan lejos de su familia. No obstante, destacó: “Las mujeres tenemos algo de la resiliencia”.

Temas
Seguí leyendo

Diego Torres y Débora Bello, separados

Quién es la chica elegida por Diego Torres para su nuevo tema

La lapidaria crítica de Diego Torres para Javier Milei

Por qué motivo se separaron Tini Stoessel y Sebastián Yatra

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Jimena Barón sorprendióp con un emotivo posteo para su hijo Momo en medio de la preocupación por Daniel Osvaldo. 
Emotivo.

En medio de la preocupación por Osvaldo, Jimena Barón sorprendió con un posteo para Momo

Las más leídas

Te Puede Interesar

Diego Torres y Débora Bello, en otros tiempos.  video
Vintage.

Cómo fue la "traumática" separación de Bébora Bello y Diego Torres