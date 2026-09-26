En medio de la preocupación por Daniel Osvaldo, Jimena Barón sorprendió con un posteo para Momo

Jimena Barón sorprendióp con un emotivo posteo para su hijo Momo en medio de la preocupación por Daniel Osvaldo.

Jimena Barón compartió un emotivo mensaje para su hijo Momo y contó cuánto le cuesta verlo crecer. El adolescente terminará la primaria en diciembre y la cantante recordó los casi 13 años que llevan juntos, mientras surgieron versiones sobre la salud de Daniel Osvaldo .

La cantante aprovechó la ocasión para expresar sus sentimientos ante el cierre de una etapa. Momo se prepara para terminar la primaria y, además del viaje de egresados, tendrá una fiesta familiar, luego de haber celebrado semanas atrás la correspondiente con sus amigos.

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“¡Qué año! Se viene el secundario. Te veo grande, musculoso, inteligente, rápido, gracioso, empático, pillo”, escribió Jimena Barón al comenzar su publicación.

La artista también se refirió a los cambios que observa en su hijo y a la independencia que fue adquiriendo con el paso del tiempo.

“Te veo lindo hijo, todo perfumado con tus fragancias árabes que están de moda y nunca te son suficientes. Una parte egoísta de mi corazón sufre un poco viéndote despegar, tomándote solo el bondi, no tan interesado en cosas que antes te encantaban, conmigo", expresó.

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La reflexión de Jimena Barón sobre Momo

En otro tramo de su mensaje, Jimena Barón reconoció que le cuesta aceptar que su hijo está creciendo y que algunas características de su infancia empiezan a quedar atrás.

“Veo desaparecer los hoyuelitos de tus manos. Me duele. No creo ser egoísta, ni debo, porque soy mamá y ese es mi trabajo, así que esto me lo quedo yo y lo dejo pasar”, escribió.

La cantante también recordó el tiempo que compartieron desde el nacimiento de Momo: “Me cuento a mi misma que hace casi 13 años y una panza preciosa que estamos juntos, pegados, cag... de risa de acá para allá, haciendo de todo, juntos”.

Hacia el final del posteo, Jimena Barón dejó otra frase que algunos seguidores interpretaron como una posible indirecta hacia Daniel Osvaldo, padre de su hijo.

“Me infla el pecho como nada en mi vida verte volar, seguro, confiado, fachero (como decís vos). Hicimos un gran trabajo hijo. Bastantes solos al principio, sin tener mucha idea la verdad, pero el amor fue más que suficiente”, sostuvo.

Finalmente, Jimena Barón le agradeció a Momo por haberla acompañado en su experiencia como madre y cerró el mensaje con una declaración de amor: “Gracias por ser mi primer equipo por siempre. Siempre voy a ser tu pista de aterrizaje, ya te lo dije… ¡Vos volá! Mi primer amor por siempre, mi campeón toda la vida".

Qué se informó sobre la salud de Daniel Osvaldo

El posteo de Jimena Barón se conoció minutos antes de que Pepe Ochoa informara en LAM, por América, que Daniel Osvaldo se encontraría internado en terapia intensiva.

“Está en un hospital de Llavallol y permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado. No tiene prepaga”, aseguró el panelista.

Según la información difundida en el programa, Daniel Osvaldo presenta un derrame pleural derecho, que implica la acumulación de líquido en el espacio que rodea al pulmón.