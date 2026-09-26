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26 de septiembre de 2026
Prendé la tele.

La exitosa serie turca Doctor Milagro regresa a Telefe

La serie turca Doctor Milagro vuelve a la pantalla de Telefe, para volver a ver la conmovedora historia de un joven que conquistó al mundo.

Vuelve la serie Doctor MIlagro.&nbsp;

Vuelve la serie Doctor MIlagro. 

Desde el próximo lunes, de lunes a viernes a las 17,15, vuelve a la pantalla de Telefe, Doctor Milagro, la serie turca que cuenta la conmovedora historia que conquistó al mundo. Se trata de un relato imperdible lleno de superación, amor y esperanza.

Protagonizada por Taner Ölmez, Doctor Milagro es la adaptación turca de la serie original surcoreana llamada “The Good Doctor”, que también cuenta con exitosas versiones en los Estados Unidos y en Japón. La novela turca tomó como base esa historia y la adaptó a su propio contexto.

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La serie que cuenta la historia de médico con síndrome de Savant

En la novela turca, una distinguida unidad quirúrgica ve alterada su habitual normalidad cuando el joven Ali Vefa se une al equipo. Ali presenta un trastorno del espectro autista y tiene síndrome de Savant, también conocido como síndrome del sabio, algo que en un principio le dificultará la comunicación con sus compañeros y pacientes.

A pesar de los prejuicios que despertará en el equipo, poco a poco irá ganándose el cariño y el respeto de todos como médico auxiliar de cirugía en el Hospital Berhayat de Estambul. Allí, Ali luchará para cumplir su sueño y encontrará la familia que siempre soñó.

Vuelve la serie turca.

Vuelve la serie turca.

El síndrome de Savant, también conocido como síndrome del sabio, es una condición poco frecuente que puede estar asociada con diferentes trastornos del neurodesarrollo y se caracteriza por la presencia de habilidades excepcionales en determinadas áreas. Estas capacidades pueden estar relacionadas con la memoria, el cálculo, la música, el arte u otras actividades específicas.

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