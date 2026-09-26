A 15 años de la supuesta caída de un OVNI en Esteban Echeverría, así lo contaba el Diario La Unión

El 26 de septiembre de 2011, durante la madrugada, una explosión en Esteban Echeverría destruyó tres viviendas de un terreno de El Zaizar, dejó una mujer muerta y provocó varios heridos. Quince años después, el episodio todavía genera versiones entre vecinos e investigadores respecto a la caída de un OVNI, pese a que las pericias apuntaron a un escape de gas.

El hecho ocurrió en un terreno ubicado sobre Luis Vernet, entre Los Andes y Garreador. Tres casas quedaron reducidas a escombros, mientras que los vidrios de viviendas cercanas estallaron y un poste de luz comenzó a incendiarse.

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El impacto fue tal que los vecinos salieron de sus hogares para conocer el origen del estruendo.

"El fulgor y la cantidad de luminosidad que hubo aquella noche se vio en Lomas, Almirante Brown y San Justo", sostiene Fabián, vecino de Lomas.

Con el correr de las horas, el lugar quedó despejado y los restos fueron retirados. "Llamó la atención el operativo, fue inmediato, mucha gente ni llegó a verlo. Se valló la zona ya trabajó gente que no parecía ser de Defensa Civil o de alguna de las fuerzas que comúnmente participan", explicó Walter, vecino de El Zaizar, abonando a la teoría misteriosa.

La versión oficial vinculó la explosión con una fuga de gas y también mencionó la posibilidad de un cortocircuito relacionado con un horno pizzero. Sin embargo, esa explicación nunca convenció a buena parte de los habitantes del barrio.

El "Roswell argentino" y las teorías

Con los años, la explosión en Monte Grande quedó asociada en internet con el llamado "Roswell argentino", en referencia al conocido caso ocurrido en Estados Unidos en 1947.

Entre las hipótesis que circularon aparecen la caída de un meteorito, chatarra espacial, un misil y un objeto volador no identificado.

Algunos vecinos sostuvieron que los vehículos estacionados quedaron sobre la vereda y que persianas de comercios cercanos se doblaron hacia afuera.

Pablo Daniel Warmkraut, investigador del grupo Aurora, se trató de un objeto volador no identificado. Según su reconstrucción, el objeto habría golpeado un poste antes de llegar al techo de una vivienda.

Otros testimonios también alimentaron la versión de un fenómeno inusual. Comerciantes de la zona aseguraron haber escuchado ruidos sobre los techos poco antes del desastre.

También algunos vecinos sostuvieron que las garrafas del supuesto horno que habría explotado estaban totalmente llenas, lo cual no posibilitaría una implosión.

Fotos, videos y un misterio que continúa

Las imágenes que circularon después del episodio también contribuyeron a mantener abiertas las distintas teorías. Un joven fue demorado por la Policía luego de difundir fotografías tomadas con un teléfono celular en las que aparecía una supuesta bola de fuego en el cielo. Las autoridades cuestionaron entonces la autenticidad de esas imágenes.

También se sostuvieron fuertemente los relatos sobre personas con trajes especiales y vehículos sin patente en las inmediaciones del lugar (muchos sostuvieron que hablaban inglés).

A 15 años de la explosión en Monte Grande, el episodio permanece instalado en la memoria de El Zaizar. La causa del desastre quedó asociada a una fuga de gas en las pericias citadas por la fuente, mientras que las teorías sobre un fenómeno extraordinario siguen circulando.