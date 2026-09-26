Brown de Adrogué recibe a Camioneros con la misión de alejarse del descenso

Brown de Adrogué y una dura prueba de local.

Brown de Adrogué recibirá este sábado a Camioneros, por la fecha 37 de la Primera B, con la obligación de obtener una victoria para escaparle a la zona roja del descenso. El partido se jugará en el estadio Lorenzo Arandilla desde las 15, contará con el arbitraje de Martín Despósito y será transmitido por LPF Play.

El Tricolor viene de empatar de visitante ante Sportivo Italiano y buscará ratificarlo con una victoria en su estadio, en lo que será la presentación de local de la nueva dupla técnica compuesta por Adrián Czornomaz y Marcelo Barrera, quienes tomaron las riendas del primer equipo tras la derrota en el clásico ante San Martín de Burzaco.

Los nuevos entrenadores se presentarán en Adrogué con la necesidad de sumar una victoria necesaria para no complicarse en la pelea por el evitar el descenso. Hoy, con 35 puntos, le saca cuatro de ventaja a la UAI Urquiza y si se dan los resultados esperados, podría terminar la jornada a siete puntos de su rival cuando quedarían 15 en juego.

En este encuentro ante el Verde, Brown tendrá una buena oportunidad para sacar una ventaja que le permita llegar a las últimas fechas del campeonato con cierta tranquilidad, ya que una derrota y una victoria del Furgón (juega este sábado en Campana ante Villa Dálmine) dejaría la pelea muy apretada. Por eso, sin margen para el error, irá en busca de tres puntos clave.

Concentrados para mañana pic.twitter.com/r9kHYsIu53 — C. A. Brown de Adrogué (@CABrown_Oficial) September 25, 2026 Club Brown de Adrogué. Camioneros, por su parte, se presentará en el estadio Arandilla en medio de un momento irregular, ya que ganó uno de los últimos cuatro partidos, donde perdió dos y empató el restante. Estos resultados, justamente, lo alejaron en la pelea por el primer puesto, pero los números le siguen dando y para alimentar su ilusión necesita ganar. De esta manera, con dos equipos que tienen necesidades diferentes pero buscan el mismo objetivo, hay premonición de un lindo encuentro en Adrogué. Las posibles formaciones de Brown de Adrogué y Camioneros Brown de Adrogué: Sebastián Giovini; Jonatan Bogado, Luciano Sánchez, Carlos Aguirre, Brian Guerrero Ruiz; Alexis Castaño, Elián Robles y Tomás Patrizio; Lucas Baldunciel, Nicolás Meaurio y Brandon López.

Sebastián Giovini; Jonatan Bogado, Luciano Sánchez, Carlos Aguirre, Brian Guerrero Ruiz; Alexis Castaño, Elián Robles y Tomás Patrizio; Lucas Baldunciel, Nicolás Meaurio y Brandon López. Camioneros: Horacio Ramírez; Franco Rebussone o Darío Miguez, Máximo Heredia, Gabriel Pusula, Emanuel Del Bianco; Pablo López, Saúl Nelle, Lucas Brizuela, Matías De Jesús; Huguenet y Federico Aguirre

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