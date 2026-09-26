Madres del Dolor, contra Mauro Icardi y la China Suárez: "Falta de respeto"

Mauro Icardi y la China Suárez.

Tras la inhabilitación de la licencia para conducir de Mauro Icardi, por parte del Ministerio de Transporte bonaerense, el futbolista y la China Suárez se burlaron de la situación. Ante esto, las ONG Madres del Dolor y Víctimas de Tránsito emitieron un comunicado.

A través de un comunicado en conjunto, se repasó que tuvo su origen en la difusión de un video donde "se advierte que -Icardi- conduce con el cinturón de seguridad colocado de manera incorrecta, mientras que su acompañante circula sin cinturón y, además, saca gran parte de su cuerpo por la ventanilla con el vehículo en movimiento".

Comunicado contra Mauro Icardi y la China Suárez. "Respecto de la licencia italiana que manifiesta poseer, Argentina e Italia mantienen un acuerdo de reconocimiento recíproco de licencias de conducir. Para determinar si esa licencia lo habilitaba efectivamente a conducir en nuestro país al momento del hecho, deberá acreditarse su existencia, vigencia, categoría y autenticidad, y verificarse su situación migratoria, así como desde cuándo posee residencia en la Argentina", continuó el escrito de las organizaciones.

La China Suarez dice que no necesita manifestar por que llegó el hombre que pidió. ¿ le responde a Wanda Nara? pic.twitter.com/LVl16jTVDg — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) September 20, 2026 El pedido a Mauro Icardi y la China Suárez Las dos organizaciones también se refirieron a que Mauro Icardi y la China Suárez no se disculparon públicamente de lo ocurrido y les pidieron a ambos que recapaciten.

"Desde la Asociación Civil Madres del Dolor y la Asociación de Víctimas de Tránsito lamentamos profundamente que tanto Icardi como su acompañante, lejos de pedir disculpas por lo sucedido, hayan realizado declaraciones desafortunadas, faltas de respeto hacia la comunidad y, especialmente, hacia tantas madres que perdimos a nuestros hijos en manos de un imprudente al volante, incluso difundiendo posteriormente otro video en el que se toman con ligereza una situación de extrema gravedad", cerraron el escrito.

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