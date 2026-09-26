sábado 26 de septiembre de 2026
Escribinos
26 de septiembre de 2026
Sin vueltas.

Madres del Dolor, contra Mauro Icardi y la China Suárez: "Falta de respeto"

Madres del Dolor y Víctimas de Tránsito emitieron un comunicado luego del video de Mauro Icardi y la China Suárez y de la actitud que tomaron ambos.

Mauro Icardi y la China Suárez.
Mauro Icardi y la China Suárez.

A través de un comunicado en conjunto, se repasó que tuvo su origen en la difusión de un video donde "se advierte que -Icardi- conduce con el cinturón de seguridad colocado de manera incorrecta, mientras que su acompañante circula sin cinturón y, además, saca gran parte de su cuerpo por la ventanilla con el vehículo en movimiento".

Lee además
La China Suárez y Mauro Icardi. 
Dale play.

El arriesgado video que grabó la China Suárez con Mauro Icardi
Mauro Icardi fue inhabilitado preventivamente para conducir en la Provincia. 
Imprudencia.

Tras el video de la China Suárez, Mauro Icardi quedó inhabilitado para manejar
Comunicado contra Mauro Icardi y la China Suárez.

Comunicado contra Mauro Icardi y la China Suárez.

"Respecto de la licencia italiana que manifiesta poseer, Argentina e Italia mantienen un acuerdo de reconocimiento recíproco de licencias de conducir. Para determinar si esa licencia lo habilitaba efectivamente a conducir en nuestro país al momento del hecho, deberá acreditarse su existencia, vigencia, categoría y autenticidad, y verificarse su situación migratoria, así como desde cuándo posee residencia en la Argentina", continuó el escrito de las organizaciones.

El pedido a Mauro Icardi y la China Suárez

Las dos organizaciones también se refirieron a que Mauro Icardi y la China Suárez no se disculparon públicamente de lo ocurrido y les pidieron a ambos que recapaciten.

"Desde la Asociación Civil Madres del Dolor y la Asociación de Víctimas de Tránsito lamentamos profundamente que tanto Icardi como su acompañante, lejos de pedir disculpas por lo sucedido, hayan realizado declaraciones desafortunadas, faltas de respeto hacia la comunidad y, especialmente, hacia tantas madres que perdimos a nuestros hijos en manos de un imprudente al volante, incluso difundiendo posteriormente otro video en el que se toman con ligereza una situación de extrema gravedad", cerraron el escrito.

Temas
Seguí leyendo

El arriesgado video que grabó la China Suárez con Mauro Icardi

Tras el video de la China Suárez, Mauro Icardi quedó inhabilitado para manejar

La respuesta de Icardi al Ministerio de Transporte tras la inhabilitación para conducir

Nora Colosimo, contra la China Suárez: "Es una provocadora"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
la hermana de pity: me pidio disculpas por las cagadas que se mando video
Fuerte.

La hermana de Pity: "Me pidió disculpas por las cagadas que se mandó"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Juan Pablo Vasrky y Nicolás Repetto.  video
¿Qué onda?

El inesperado conflicto entre Juan Pablo Varsky y Nicolás Repetto