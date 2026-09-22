La respuesta de Mauro Icardi al Ministerio de Transporte tras la inhabilitación para conducir

La China Suárez y Mauro Icardi protagonizaron un escándalo luego de que ella compartiera en sus redes sociales un video de ambos que conducía el futbolista. La actriz estaba sin el cinturón de seguridad y con la mitad de su cuerpo fuera del vehículo.

El video generó repercusiones y también provocó la inmediata intervención del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires , que sancionó al futbolista por tener su licencia de conducir vencida.

Desde el organismo informaron que habían detectado una irregularidad en la documentación de Mauro Icardi y aseguraron en forma oficial que fue "inhabilitado preventivamente" para conducir.

La respuesta de Mauro Icardi llegó rápidamente y cuestionó directamente al Ministerio de Transporte al poner en duda que el organismo tuviera facultades para inhabilitar la licencia con la que, según afirmó, actualmente circula.

La China Suarez dice que no necesita manifestar por que llegó el hombre que pidió. ¿ le responde a Wanda Nara? pic.twitter.com/LVl16jTVDg

"Hola, buenas. Quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029. Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios. Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar tuiteando y rascándose las bolas", comenzó Mauro Icardi en su cuenta de X.

En su descargo, Mauro Icardi sostuvo que su licencia es italiana y aseguró que se encuentra vigente hasta 2029. También cuestionó la información difundida por el organismo bonaerense.

"Dejen de mentirle a la gente y póngase a trabajar. La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento", cerró Mauro Icardi su posteo en las redes sociales.