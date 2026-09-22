martes 22 de septiembre de 2026
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22 de septiembre de 2026
Contundente.

Matías Mariotto criticó el accionar de River: "Jueguito para la tribuna"

El presidente de Banfield, Matías Mariotto, fue contundente para calificar la movida que realizó el Millonario en su regreso a las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA.

Matias Mariotto, el presidente de Banfield, en la reunión en la AFA,

Matias Mariotto, el presidente de Banfield, en la reunión en la AFA,

El presidente de Banfield, Matías Mariotto, apuntó contra la dirigencia de River Plate y la acusó de hacer "un jueguito para la tribuna", a raíz de la difusión anticipada del proyecto que el Millonario iba a presentar este martes en la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA.

Mariotto criticó el accionar del club de Núñez y remarcó que esas cuestiones "se discuten en el ámbito que corresponde", mostrando su evidente disgusto. "Cuando uno filtra las cosas antes, me parece que es más un jueguito para la tribuna que otra cosa", resaltó en diálogo con ESPN.

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Más allá de este fuerte cruce, el dirigente del Taladro consideró "importante" el regreso del club de Núñez al órgano directivo, tras haberse ausentado de los últimos encuentros en medio de su disputa con las autoridades del ente rector del fútbol argentino. Sin embargo, dejó en claro cuál debe ser el rol de la institución de cara al futuro.

"Es una institución importante y creo que Stéfano (Di Carlo, presidente riverplatense) como dirigente joven tiene mucho para aportar, pero cuando River pretende marcar agenda a la Asociación del Fútbol Argentino se confunden un poco los roles", subrayó la máxima autoridad de Banfield.

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Lo que se aprobó en la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA

En el encuentro que se realizó este martes en el predio de Ezeiza, los dirigentes del fútbol argentino abordaron diferentes temas y aprobaron resoluciones vinculadas al campeonato de Primera División.

Por un lado, se resolvió que la fecha 11 se dispute como estaba estipulada previamente, aunque se reprogramarán los partidos pactados para el sábado 3 de octubre, día en que la Selección Argentina enfrentará a Burkina Faso.

Y por el otro, de cara a la próxima temporada, se estableció lo siguiente: se sostendrá el alargue en las llaves de playoffs; las semifinales de los torneos locales de la Liga Profesional (Apertura y Clausura) se disputarán en estadio neutral, con ambas parcialidades; y se creará un nuevo torneo: la Recopa de Campeones.

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