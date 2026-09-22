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22 de septiembre de 2026
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Confirman que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Papa

Lo estableció el Gobierno a raíz de la llegada del papa León XIV a la Argentina. El 10 y 11 serán feriados también, pero solo en las ciudades que visitará.

Expectativa por la visita de León XIV a la Argentina.

Expectativa por la visita de León XIV a la Argentina.

El Gobierno confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional a raíz de la visita del Papa León XIV a la Argentina, mientras que el 10 y 11 serán feriados también, pero solo en las ciudades que visitará, es decir, Córdoba y Luján.

Así lo confirmaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y autoridades de la Iglesia tras una reunión que mantuvieron.

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Sin grieta

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) dio este martes una rueda de prensa sobre la visita que hará Papa León XIV a nuestro país a principios de noviembre y pidió “evitar” poner al Sumo Pontífice “en uno u otro lado de la grieta”, mientras que admitió “hay temas en los que no hay coincidencias” con el Gobierno.

Monseñor Jorge García Cuerva habló sobre los encuentros con el Gobierno nacional para la organización del arribo de León XIV e indicó: “No tenemos reuniones con el presidente (Javier Milei), pero sí tendremos encuentros con Karina Milei y con los ministros de Seguridad nacional y de Provincia” y adelantó: “Se dará un encuentro interrelogioso el lunes próximo por la tarde”.

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