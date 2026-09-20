Apagón en el AMBA: qué se sabe de la causa por la que casi 600 mil usuarios se quedaron sin luz

Más de 600 mil usuarios del AMBA quedaron sin luz por el sorpresivo apagón del sábado por la noche.

Casi 600 mil usuarios de Edenor y Edesur quedaron sin energía eléctrica el sábado por la noche a raíz de un apagón que alcanzó a numerosos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del Conurbano ( AMBA ) y cuyo desperfecto técnico aún se desconoce.

La interrupción comenzó cerca de las 19:47 y el suministro empezó a recuperarse de manera gradual durante las horas siguientes, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

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El corte provocó problemas adicionales en la vía pública, con semáforos y luminarias fuera de servicio , además de edificios que quedaron completamente a oscuras.

Entre las zonas afectadas estuvieron Palermo, Belgrano, Villa Urquiza, Villa Crespo, La Paternal y Las Cañitas, mientras que también hubo interrupciones en localidades bonaerenses.

En el momento de mayor impacto, los registros oficiales contabilizaron aproximadamente 519.000 usuarios afectados de Edenor y más de 77.000 de Edesur.

Los causas del corte de luz

Para las 22,20, la cantidad había descendido a 3.721 clientes sin suministro: 2.885 de Edenor y 836 de Edesur. El servicio quedó normalizado durante las primeras horas del domingo. Por ahora, no se determinó públicamente qué originó el apagón.

Edesur comunicó que se había producido una “falla en el sistema” y que el inconveniente era ajeno a la compañía, pero no brindó precisiones sobre qué provocó la interrupción que dejó sin electricidad a cientos de miles de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires.