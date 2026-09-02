Edesur realiza obras en Luis Guillón y se complica el tránsito por las veredas del centro

Edesur realiza obras en el centro de Luis Guillón , donde intervino distintos sectores de las veredas de José Hernández, entre Independencia y Mendiondo, para realizar tareas sobre el tendido eléctrico subterráneo. Los trabajos se desarrollan por etapas y reducen o interrumpen el paso peatonal en algunos puntos mientras avanzan las tareas.

Los trabajos generan intervenciones en distintos puntos de las veredas de ese tramo de José Hernández. Para acceder a las instalaciones ubicadas bajo la superficie, la empresa debe levantar y romper sectores del piso.

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La situación puede generar dificultades para quienes circulan a pie por una de las zonas más transitadas del centro de Luis Guillón. En algunos sectores, el espacio disponible para los peatones se encuentra reducido o directamente interrumpido.

Las tareas están vinculadas con el tendido eléctrico subterráneo y forman parte de trabajos de infraestructura destinados a reforzar y modernizar la red de distribución.

El proyecto eléctrico de Edesur en Luis Guillón

Las intervenciones se realizan mientras Edesur avanza con un proyecto de mayor escala para ampliar la capacidad eléctrica en la localidad. Se trata de la futura Subestación Luis Guillón N°187, que estará ubicada sobre Fox, entre Sardi y Dora Fleitas.

La instalación proyectada contará con una capacidad de 132/13,2 kV y tendrá dos transformadores de 40 MVA cada uno.

El plan también contempla un electroducto subterráneo de doble terna, compuesto por cables XLPE de 132 kV, que conectará la nueva subestación con la Subestación Transradio, ubicada en la zona de Santa Catalina, en Lomas de Zamora.

La traza prevista tendrá aproximadamente 8 kilómetros. Según la memoria y balance de Edesur, durante 2024 ya había comenzado la construcción del electroducto de 132 kV en doble terna destinado a alimentar la nueva subestación, con una extensión aproximada de 7,5 kilómetros.

No obstante, no fue informado que las obras puntuales observadas actualmente sobre José Hernández formen parte de ese proyecto específico.

El conjunto de iniciativas busca ampliar la capacidad de la red eléctrica y acompañar el crecimiento de la demanda en Luis Guillón y la zona.