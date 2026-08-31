lunes 31 de agosto de 2026
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31 de agosto de 2026
Solidaridad.

Casa MANU cumplió 25 años de labor social en Esteban Echeverría

Casa Manu, en Monte Grande, asiste a chicos que transitan situaciones de vulnerabilidad por casos de HIV en sus círculos familiares.

Casa MANU cumplió 25 años de labor social en Esteban Echeverría.

Casa MANU cumplió 25 años de labor social en Esteban Echeverría.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, estuvo presente en la celebración del 25° aniversario de Casa Manu (Mucho Amor Nos Une), una ONG ubicada en Monte Grande que se dedica a asistir a niñas y niños que viven con HIV y que se encuentran en estado de abandono de persona. El evento se llevó a cabo en la Sociedad Italiana.

“Quiero destacar el enorme trabajo que hace Casa Manu con niñas y niños que se encuentran en una situación muy vulnerable. Ya son 25 años realizando una tarea de enorme valor social para todo Esteban Echeverría”, señaló Fernando Gray, acompañado por la presidenta de Casa Manu, Silvia Casas.

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El jefe comunal realizó la entrega de una bandeja en conmemoración del 25° aniversario de la institución y de un subsidio para la compra de materiales para reparar el techo de la entidad. Acto seguido, se llevó a cabo un concierto con la participación de la Camerata Monte Grande y la Orquesta de la Biblio.

La Casa Mucho Amor Nos Une (Manuel Wieman 662, Monte Grande) es un hogar convivencial que funciona desde 2001 y que alberga a niñas y niños en estado de abandono, quienes son hijas o hijos de mamás positivas para HIV.

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