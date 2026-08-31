Quilmes: avanza la obra de la nueva subida y bajada de Ezpeleta en la Autopista Buenos Aires-La Plata

La nueva subida y bajada de Ezpeleta de la Autopista Buenos Aires-La Plata avanza con una obra financiada íntegramente por el Municipio de Quilmes y articulada con AUBASA. El proyecto se desarrolla a la altura del kilómetro 25 y apunta a mejorar la conexión vial con Berazategui y la zona ribereña.

El proyecto contempla la construcción de ramas de entrada y salida de la autopista en ambos sentidos, con estaciones de peaje y conexión con las colectoras, que tendrán doble sentido de circulación.

También se prevé una interconexión entre colectoras mediante rotondas y un paso bajo nivel de la autopista. Esta infraestructura permitirá, además, avanzar en la continuidad de la avenida Florencio Varela hacia el sector costero.

La obra incluye dos puentes losa de cuatro tramos de 8 metros cada uno. Su función será atravesar el Canal Aliviador Arroyo Jiménez y garantizar la continuidad de las colectoras ubicadas frente a terrenos de Quilmes y Berazategui.

La nueva conexión de Ezpeleta permitirá mejorar la movilidad.

Impacto en el tránsito de Quilmes y Berazategui

La nueva conexión de Ezpeleta permitirá mejorar la movilidad entre la bajada de la avenida Isidoro Iriarte, en Quilmes, y el acceso de la avenida 14, en Berazategui.

Según informó el Municipio de Quilmes, la intervención busca reducir la congestión existente y anticiparse a las necesidades de circulación que surgirán con el crecimiento urbano en los alrededores de la traza.

La infraestructura también permitirá reforzar el eje Este-Oeste y mejorar la conexión entre Quilmes Centro, Ezpeleta y Bernal con el sector ribereño.

La obra forma parte de los compromisos incluidos por la gestión de Mayra Mendoza en el Plan Bianual 2025/27. De acuerdo con la información oficial, la totalidad de los trabajos es financiada con fondos municipales y se ejecuta en articulación con AUBASA.

Además del impacto sobre los tiempos de viaje, el Municipio destacó que la intervención apunta a favorecer la actividad productiva del sur del Conurbano, mejorar las condiciones de seguridad vial y acompañar el desarrollo urbano de la zona.