Gerli: avanzan las obras del nuevo polideportivo en el barrio La Maquinita.

El Municipio de Lanús avanza con la construcción del nuevo polideportivo en el barrio La Maquinita, Gerli , en un predio ubicado entre Héctor Guidi, Blanco Encalada, General Madariaga y la avenida Raúl Alfonsín. Tras demoler viviendas abandonadas, comenzaron las tareas de limpieza y nivelación del terreno. (46 palabras)

Las obras del nuevo polideportivo en La Maquinita, Gerli, continúan en un terreno que durante más de una década permaneció ocupado por estructuras de viviendas abandonadas, según informó el Municipio de Lanús.

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El proyecto se desarrolla en el predio delimitado por las calles Héctor Guidi, Blanco Encalada, General Madariaga y la avenida Raúl Alfonsín. La primera etapa incluyó la demolición de las construcciones existentes, que ya no podían ser utilizadas como viviendas.

Actualmente, los trabajos están centrados en la limpieza y nivelación del terreno para preparar el espacio donde se instalará la nueva infraestructura deportiva y recreativa.

Qué tendrá el nuevo polideportivo de Gerli

De acuerdo con la información oficial, el predio contará con canchas multideportes, una cancha de fútbol cinco y otra para la práctica de beach vóley, con sus correspondientes cerramientos y demarcaciones.

Además, el plan contempla la construcción de veredas, senderos, solados y rampas. También se prevé la puesta en valor de la Unidad Barrial Participativa (UBP) y la incorporación de nuevo equipamiento urbano, lúdico y deportivo.

El proyecto para este sector de Gerli incluirá nuevas luminarias y trabajos de forestación, con la colocación de árboles, arbustos y semillas de césped, junto con la instalación de un sistema de riego.

La obra forma parte del plan municipal para ampliar y mejorar los espacios públicos y deportivos de Lanús. Desde la Comuna también señalaron que continúa el reclamo al Gobierno nacional por la reactivación del Plan de Viviendas previsto para el barrio.