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28 de agosto de 2026
Aprender actuando.

Del prócer al niño: alumnos del CPII San José llevaron al escenario la infancia de San Martín

A través de un teatro leído, alumnos de entre 10 y 12 años interpretaron distintos momentos de la niñez del Libertador.

Del prócer al niño: alumnos del CPII San José llevaron al escenario la infancia de San Martín.

Del prócer al niño: alumnos del CPII San José llevaron al escenario la infancia de San Martín.

La actividad contó con la participación de alumnos de 5° y 6° grado y de 1° año de secundaria, de entre 10 y 12 años, quienes fueron los encargados de ponerle voz a los distintos personajes y escenas de la obra. Además, todos los chicos que asisten al CPII 1 participaron como público de la presentación.

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Claudia Rabazza, directora del equipo educativo del CPII 1, explicó que la propuesta buscó que los alumnos pudieran conocer a San Martín desde otra perspectiva. “Para los chicos, trabajar la niñez del General San Martín es ver que los grandes héroes también fueron niños”, señaló.

En ese sentido, destacó que los alumnos pudieron descubrir aspectos más cotidianos de la vida del prócer. “Descubren que tuvo familia, que jugó, aprendió y creció con valores como la sencillez, el respeto y el amor por su tierra. Lo acercan, lo sienten cercano y humano, no solo como una figura de historia lejana”, expresó.

El CPII es un Centro de Promoción Integral de las Infancias, un espacio de encuentro, aprendizaje y juego al que los chicos asisten en contraturno de la escuela. Allí se desarrollan distintas actividades y proyectos educativos destinados a acompañar su crecimiento.

Los alumnos se prepararon durante semanas

“Lo trabajaron con mucho cariño. Dedicamos varias semanas para leerla juntos, repartir personajes, practicar la lectura en voz alta y ensayar las escenas”, contó Rabazza.

Según indicó, la experiencia fue recibida con “mucha alegría y entusiasmo” por parte de los participantes. Los chicos disfrutaron de convertirse en protagonistas y mostraron un gran compromiso durante los ensayos.

“Se divertían practicando y se notaba que estaban ansiosos por mostrarles a sus compañeros lo que habían preparado”, destacó la directora del equipo educativo.

Más allá de recordar la figura histórica de San Martín, la propuesta buscó transmitir un mensaje vinculado con los valores y la construcción de la identidad desde la infancia.

“El mensaje principal es que todos podemos crecer con valores. El esfuerzo, la lealtad, la generosidad y el amor por los demás empiezan desde chicos”, sostuvo Rabazza.

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