El Conservatorio Julián Aguirre destacará a mujeres que dejaron su huella en la música

Van a destacar en Banfield a las mujeres que llevaron a la música en lo más alto con sus composiciones.

El Conservatorio Julián Aguirre de Banfield presentará un evento único dedicado a destacar a esas mujeres que dejaron su sello en el mundo de la música gracias a su talento. La entrada es libre y gratuita y la cita es el viernes 4 de septiembre a las 18 en el Salón de Actos.

El encuentro que se desarrollará en la sede ubicada en Hipólito Yrigoyen 7652, Banfield, se gestó con el fin de visibilizar el rol de la mujer en la música más allá de la docencia y la interpretación, según comentaron quienes están al frente de la organización del evento que será sumamente atractivo porque expondrán con nombre y apellido a muchas compositoras, cantantes que han marcado un camino allanado para las nuevas generaciones.

"El rol de la mujer en la música, el universo musical femenino desde distintos enfoques", es el nombre de la jornada que promete ser un éxito.

La innovadora propuesta está organizada por el Conservatorio Julián Aguirre junto a la pianista, docente y compositora Cecilia Foj; la directora del espacio de Banfield, Cecilia Rojo y el acompañamiento de la directora de Orquesta, María Laura Muñíz.

"Desde siempre la mujer estuvo relegada a un segundo plano en los ámbitos artísticos y en general. En la música académica que es un ámbito muy competitivo desarrollar una carrera en el cual la mujer se desarrolle desde otros aspectos requiere de mucho esfuerzo personal", contó por su experiencia personal la artista Foj en diálogo con La Unión.

En los espacios donde los hombres suelen ganan terreno, destacarse como compositora, directora de orquesta, siempre cuesta más para el género femenino. "Yo como pianista, docente y compositora, intento incluir como algo habitual la ejecución de obras de mujeres, sean históricas o contemporáneas y es un trabajo que requiere de imponerse para hacer conocido lo que muchos desconocen", comentó Foj.

Así será el encuentro que destaca a las mujeres en la música

Los que se acerquen este 4 de septiembre a las 18 al Salón de Actos del Conservatorio se van a encontrar con un Concierto-Foro con distintos bloques donde en cada uno de ellos se va a destacar una mujer que ha marcado la música a nivel nacional como así también internacional.

"Van a escuchar obras de compositoras históricas de otros países y de compositoras argentinas del conservatorio y de Argentina. Vamos a destacar la obra de Claudia Montero, quien falleció en pandemia y se destacó como la primera mujer que ganó un Latin Grammy", resaltó Foj.

En cada uno de los bloques se va hacer hincapié en los roles de la mujer en la música y se va a contar historias personales de cada una de esas mujeres que marcaron a fuego el mundo musical. Además, al finalizar cada bloque se podrá disfrutar de un cierre musical relacionado a cada una de las homenajeadas.

"Cada una de las participantes va a ir relatando y disertando un bloque de la mujer y de la filosofía sobre la figura del liderazgo de la mujer como directora de orquesta, por ejemplo y como se posiciona en un mundo liderado por hombres", contaron desde la organización.