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27 de agosto de 2026
Lluvia de goles.

Temperley sigue intratable en Reserva: goleó ¡7 a 0! a Colegiales y se mantiene invicto

En sintonía con lo que hace el plantel profesional, el equipo juvenil de Temperley brilla en su categoría y lo consolidó con una victoria contundente de local.

Temperley goleó en su casa y sigue como líder en la Primera Nacional.

Temperley goleó en su casa y sigue como líder en la Primera Nacional.

Temperley tiene un andar arrollador en el torneo de Reserva de la Primera Nacional y este jueves lo ratificó con una contundente victoria ante Colegiales. En la cancha auxiliar del estadio Alfredo Beranger, goleó por ¡7 a 0! al Tricolor y se afianzó como líder invicto del certamen.

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El local construyó su victoria en Turdera haciendo gala en un gran poder de gol gracias a los festejos de Román Albornoz y Bautista Fernández, quienes anotaron por duplicado, y los que anotaron Román Quiroga y Gonzalo Vallejos. El último fue en contra.

La contundencia que mostró Temperley es la continuidad de lo que había insinuado en sus encuentros anteriores, ya que las estadísticas de los últimos cuatro partidos son claras: anotó 14 goles y no recibió ninguno en contra gracias a los triunfos por 4 a 0 ante Talleres de Escalada y por 3 a 0 frente Almagro, y el empate 0 a 0 ante Nueva Chicago.

Con esta victoria ante Colegiales, el equipo de "Willy" De Lucca llegó a los 33 puntos en el certamen de la segunda categoría del fútbol argentino, producto de nueve victorias y seis empates, siendo además el equipo más goleador y el menos goleado de la temporada.

Los goles del triunfazo de Temperley ante Colegiales

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