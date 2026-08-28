Finde en Lomas de Zamora: La Nueva Luna, Ezequiel Campa y la obra "Seis a la mesa"

Este fin de semana los espacios de Lomas de Zamora tendrán cumbia con La Nueva Luna y Los Ángeles Azules Réplica, humor con Ezequiel Campa y varias obras de teatro , junto con música en vivo y toda la movida local.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora , Manuel Castro 262, el viernes a las 21 Banda de Garage recorre los mejores clásicos del rock argentino. El sábado a las 21 seguirá el rock con Sherpas.

Crédito local. El lomense Iván Ramírez se lució en la pista de Es mi sueño

Crédito local. Dietris Aguilar representó a la Provincia en un encuentro en Colombia

En la misma sala, el domingo a las 16 llega “Juguetes. Una aventura musical”, ideal para los más bajitos, y a las 20 Luis Pintos se presenta junto al Coro de Adultos Mayores de Jubilza y músicos amigos invitados.

El viernes a las 21 en el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora , España 55, habrá una noche a pura cumbia con La Nueva Luna junto con Los Ángeles Azules Réplica.

Una propuesta para los más bajitos, en Lomas de Zamora.

En Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, Larrea 350, el viernes a las 21 habrá humor con Pipa Barbato y el sábado llegan las canciones de Fiorella Amato.

Pablo Cordonet & Faena´s presenta su show de Stand Up, humor y música en vivo el viernes a las 21 en Bodega Lomitas de Lomas de Zamora, España 451.

En la Feria Sudaka de Lomas de Zamora, Portela 82, homenajean a la música del saxofonista Wayne Shorter con un grupo liderado por Juan Mazzetti.

El sábado a las 21 en el Teatro Urbano de Lomas de Zamora, Frías 1074, se presenta “Trazos de memoria”, una obra de lenguaje lírico y corporal inspirada en el trabajo de Juan Delfini.

Ezequiel Campa presenta “Dije un chiste”, su nuevo espectáculo de humor y Stand Up, el viernes a las 21 en el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380.

Más música en vivo

El sábado desde las 22 se arma una nueva edición de “La Negra Fest” en El Refugio de Banfield, Maipú 540. Sonarán en vivo Los Richis, Rito y OperaSion.

En Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251, el sábado a las 21 regresa el ciclo Mtv Unplugged, con artistas tocando en vivo en formato acústico.

“Seis a la mesa”, una obra de teatro autobiográfica que cuenta la historia de Adela y los fantasmas que la acompañaron a lo largo de su vida, sale a escena el sábado a las 21 en Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066.

El viernes a las 20,30 en El Padilla de Temperley, Meeks 1058, sale a escena Profe Borda, para meternos de lleno en las historia de la Argentina.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el sábado a las 22 sonarán The Tumbling Stone, con un homenaje a los Rolling Stones, y el sábado será el turno de La Fonola ’80.

“David”, una obra unipersonal de teatro de Paco Zarzoso, irrumpe en escena el sábado a las 21 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.