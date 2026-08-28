Preparan el Festival del Libertador en Turdera con música y arte

Este sábado, la Plaza General San Martín de Turdera será escenario del Festival del Libertador, una jornada que reunirá música en vivo, espectáculos de baile, arte y propuestas para disfrutar en familia. Además, habrá una iniciativa especial que tendrá como protagonistas a los vecinos: la elección del nombre del anfiteatro de la plaza.

La actividad se realizará de 15 a 19, en el espacio ubicado en Zapiola y Agüero, donde se desarrollarán distintas propuestas culturales para compartir una tarde al aire libre.

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Uno de los momentos centrales del festival será la participación de los vecinos en la elección del nombre del anfiteatro de la Plaza San Martín, la iniciativa busca darle una identidad propia a este espacio destinado a recibir actividades culturales y artísticas y, con la elección de su nombre, se busca reforzar su identidad y su vínculo con los vecinos de Turdera.

La programación también contará con espectáculos de música y baile a cargo de artistas locales, que serán parte de la propuesta cultural de la tarde, las presentaciones permitirán disfrutar de diferentes expresiones artísticas en un espacio abierto y convertirán a la Plaza San Martín en un punto de encuentro para vecinos y familias.

La inauguración está prevista para el 12 de septiembre.

El mural conmemorativo de San Martín

Otro de los atractivos de la jornada será el componente artístico, durante el festival se verá el avance del mural conmemorativo realizado por Agustín Strunz y Flor Salinas, quienes estarán trabajando sobre la obra para que los vecinos puedan conocer y acompañar el proceso creativo.

Según explicó Agustín Strunz, el proyecto surgió desde el Centro de Gestión Municipal (CGM) de Turdera, junto con su directora, Rocío Caballero, con el objetivo de intervenir la pared exterior del anfiteatro. La propuesta comenzó a planificarse hace poco más de un mes y, una vez aprobada, Strunz y Salinas trabajaron en conjunto sobre el diseño.

El mural plantea un recorrido por la vida de San Martín a través de distintas escenas, la obra comienza con un retrato del Libertador y la bandera argentina y continúa con representaciones pictóricas de la Batalla de San Lorenzo y el Cruce de los Andes.

La intervención tiene una dimensión de 31 metros de largo por 1,5 metros de alto, para realizarla, primero fue necesario preparar la pared y luego comenzar con el dibujo y la cuadrícula que permite trasladar las escenas al muro. "Es un mural al que le estamos dedicando varias horas por metro cuadrado porque, al ser la recreación de pinturas históricas, lleva muchísimo detalle", explicó Strunz.

Actualmente, la obra se encuentra en proceso y quienes se acerquen a la plaza todavía pueden observar parte de la cuadrícula y los dibujos iniciales, la inauguración está prevista para el 12 de septiembre. Mientras el trabajo avanza, el mural ya comenzó a generar una respuesta positiva entre quienes pasan por la plaza, "los vecinos y las vecinas ya lo están recibiendo con mucho cariño. Para nosotros es muy gratificante, ya que la obra es para el pueblo", destacó el artista.