El peor momento de Talleres de Escalada en la Primera B: ganó uno de los últimos 5 partidos

El presente de Talleres de Escalada empieza a preocupar seriamente a sus hinchas. El equipo dirigido por Lucas Licht , que supo liderar el exigente torneo de la Primera B , ingresó en un bache futbolístico alarmante en la recta decisiva del campeonato.

Con una racha de apenas una victoria en sus últimos cinco partidos, el "Tallarín" dejó pasar oportunidades inmejorables y encendió las luces de alerta en Timote y Manuel Castro.

La mala seguidilla caló hondo el pasado fin de semana, cuando sufrió una dolorosa caída por 2 a 1 ante Excursionistas en el Estadio Pablo Comelli. En un partido histórico que contó con el regreso del público visitante tras más de una década, Talleres de Escalada arrancó ganando de forma tempranera, pero no supo aguantar la ventaja. El "Villero" se lo dio vuelta con autoridad, arrebatándole no solo el partido, sino también la chance directa de prenderse en lo más alto de la tabla.

Para colmo de males, la urgencia de recuperación se diluyó a medias a mitad de semana. En su visita a Campana frente a Villa Dálmine, el conjunto de Escalada no pasó del empate 0 a 0. Si bien sumar de visitante corta la sangría de derrotas, el rendimiento colectivo volvió a dejar sabor a poco y expuso la alarmante falta de gol que atraviesa el plantel en este tramo del año.

Con estos resultados, Talleres de Escalada cayó al cuarto lugar con 57 unidades, quedando a cinco puntos del líder Excursionistas (62). Lo que antes era un andar sólido y repleto de ilusión tras el descenso desde la Primera Nacional, hoy se transformó en dudas e irregularidad justo cuando el margen de error es mínimo.

Lucas Licht deberá meter mano en el pizarrón y trabajar en lo anímico de manera urgente. El próximo sábado, Talleres de Escalada tendrá una oportunidad de oro para reaccionar cuando reciba en su estadio a UAI Urquiza. Ganar ya no es solo una opción para mantenerse en el lote de arriba; es una obligación absoluta para frenar una debacle que amenaza con arruinar toda la temporada.

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Un sprint final sin margen de error para Talleres de Escalada

El panorama que tiene por delante el conjunto de Escalada es tan exigente como decisivo. Con 30 puntos en juego, el margen de error se redujo a cero si el "Tallarín" pretende recuperar el terreno perdido y prenderse nuevamente en la pelea franca por el liderazgo.

La seguidilla comenzará este mismo sábado en el Pablo Comelli ante UAI Urquiza, en lo que debe ser el punto de partida para recuperar la memoria futbolística. A partir de allí, el fixture le deparará paradas de alta tensión como visitante frente a Real Pilar y batallas clave en casa contra rivales como San Martín de Burzaco y Dock Sud.

Talleres de Escalada ya gastó todos sus comodines; ahora, el camino hacia el ascenso directo dependerá de su capacidad para transformar las dudas actuales en una racha ganadora indestructible. El conjunto dirigido por Lucas Licht debe retomar la senda del triunfo que lo llevó a ser puntero en la Primera B en una campaña contundente que lo tuvo mirando a todos desde arriba en la categoría.