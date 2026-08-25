Talleres de Escalada no pudo hacer sonar la campana

Punto forzado para Talleres de Escalada

Talleres de Escalada igualó sin goles en su visita a Villa Dálmine, por la 32º fecha del Torneo de Primera B. El Albirrojo, con 57 unidades, quedó expectante a lo que suceda esta noche con el puntero Excursionistas (59) al que alcanzó transitoriamente el cuadro de Campana.

El empate fue justo, Talleres de Escalada dominó el juego en la parte inicial, le quitó la pelota al rival y buscó jugar lejos de su arco. La ausencia de Fernando Enrique se notó, aunque Milton Canteros y Matías Samaniego se encargaron de mover los hilos del ataque.

Villa Dálmine, con menos tenencia, fue más directo. Mauro Casoli fue clave al taparle un mano a mano a Gonzalo Torres al inicio del partido.

Punto para Talleres de Escalada en Campana.

Pero, el jugador protagonista fue Federico Martínez. Le anularon un gol por una posición adelantada milimétrica y antes del descanso fue expulsado por el árbitro Ramiro Maglio por un supuesto codazo a Cristian Broggi que despertó dudas y reclamos en general.

Talleres de Escalada no modificó nada

Lucas Licht no cambió el plan para el complemento. Talleres de Escalada dejó que pasaran los minutos apostando a la contra, mientras que Villa Dálmine chocó contra su impotencia, además de Mauro Casoli que respondió ante los intentos de Cristian Broggi y Santiago Prim.

Sobre el final quedaron parejos por la expulsión de Nicolás Agorreca. El partido le dio una chance más a la visita, pero el cabezazo de Leonel Barrios lo atrapó con dificultades Juan Martín Rojas.

Talleres de Escalada se llevó uno, con mucho esfuerzo, pero la realidad le marca que frente a la UAI Urquiza deberá tomar rápido el tren de la victoria para no quedarse varado viendo como otros lo pasan.