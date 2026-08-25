Talleres de Escalada no pudo hacer sonar la campana

Punto forzado para Talleres de Escalada
Talleres de Escalada igualó sin goles en su visita a Villa Dálmine, por la 32º fecha del Torneo de Primera B. El Albirrojo, con 57 unidades, quedó expectante a lo que suceda esta noche con el puntero Excursionistas (59) al que alcanzó transitoriamente el cuadro de Campana.
El empate fue justo, Talleres de Escalada dominó el juego en la parte inicial, le quitó la pelota al rival y buscó jugar lejos de su arco. La ausencia de Fernando Enrique se notó, aunque Milton Canteros y Matías Samaniego se encargaron de mover los hilos del ataque.
Villa Dálmine, con menos tenencia, fue más directo. Mauro Casoli fue clave al taparle un mano a mano a Gonzalo Torres al inicio del partido.
Punto para Talleres de Escalada en Campana.
Pero, el jugador protagonista fue Federico Martínez. Le anularon un gol por una posición adelantada milimétrica y antes del descanso fue expulsado por el árbitro Ramiro Maglio por un supuesto codazo a Cristian Broggi que despertó dudas y reclamos en general.
Talleres de Escalada no modificó nada
Lucas Licht no cambió el plan para el complemento. Talleres de Escalada dejó que pasaran los minutos apostando a la contra, mientras que Villa Dálmine chocó contra su impotencia, además de Mauro Casoli que respondió ante los intentos de Cristian Broggi y Santiago Prim.
Sobre el final quedaron parejos por la expulsión de Nicolás Agorreca. El partido le dio una chance más a la visita, pero el cabezazo de Leonel Barrios lo atrapó con dificultades Juan Martín Rojas.
Talleres de Escalada se llevó uno, con mucho esfuerzo, pero la realidad le marca que frente a la UAI Urquiza deberá tomar rápido el tren de la victoria para no quedarse varado viendo como otros lo pasan.
Terminó el partido
Talleres de Escalad empató 0-0 con Villa Dálmine en Campana. Quedó a dos del líder Excursionistas, que juega esta noche.
View this post on Instagram
Lo tuvo Talleres de Escalada
Frentazo de Leonel Barrios que con dificultades contuvo Juan Martín Rojas.
Ahora están iguales
Expulsado Nicolás Agorreca por doble amonestación. Se juegan 44 minutos.
Tapada de Casoli
Gran remate de Santiago Prim, mejor respuesta del “1” de Escalada.
La visita quiere
Probó de afuera Pablo Cortizo, la pelota se fue cerca del ángulo derecho.
Avisa Dálmine
Chilena de Cristian Broggi al pecho de Mauro Casoli. Talleres de Escalada agazapado.
Comenzó el segundo tiempo
Talleres de Escalada afronta los 45 minutos finales con un jugador menso por la expulsión injusta de Federico Martínez.
Terminó el primer tiempo
Sin goles en Campana entre Villa Dálmine y Talleres de Escalada.
46’ PTFinalizó el primer tiempo.Villa Dalmine 0 - Talleres 0#PrimeraB pic.twitter.com/1mTfEwHwle— Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) August 25, 2026
Talleres de Escalada con 10
Ramiro Maglio le sacó la tarjeta roja a Federico Martínez, a su criterio por un codazo. Quedaron muchas dudas. Van 41 minutos.
"De tal palo, tal astilla"Porque Ramiro Maglio, hijo del histórico delincuente Carlos Maglio expulsó a Federico Martínez de Talleres de Remedios de Escalada por un supuesto codazo ante el jugador de Villa Dalmine. pic.twitter.com/trhTJXSe7A— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 25, 2026
Atento Mauro Casoli
El arquero se quedó con el nuevo intento de Gonzalo Torres.
Domina Talleres de Escalada
El equipo de Lucas Licht maneja el partido, pero no es concreto para definir.
Quedó mal parado
Contra de Dálmine con Gonzalo Torres que perdió con el achique de Mauro Casoli.
Llegó la visita por arriba
Tras un córner, pirueta de Mateo Del Pino y manotazo salvador del arquero.
Comenzó el partido
Talleres de Escalada tendrá un desafío clave por delante frente a Villa Dálmine, en choque de equipos candidatos de la Primer B. El Albirrojo viene de perder en condición de local frente al líder Excursionistas, quedando ahora a tres puntos de la cima de la tabla.
Así forman Villa Dálmine y Talleres de Escalada
Villa Dálmine: Juan Martín Rojas; Lauro Gamba, Cristian Broggi, Nicolás Agorreca y Diego Martínez; Mateo Solís, Matías Nizzo, Santiago Prim y Tomás Ponzo; Valentín Gargiulo y Gonzalo Torres. DT: Ariel Fuscaldo.
View this post on Instagram
Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Lautaro Jhonson, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio y Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Isaías Ciavarelli y Milton Cantero; Matías Samaniego y Federico Martínez. DT: Lucas Licht.
Vamos por todo pic.twitter.com/N4gin2iuy6— Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) August 25, 2026
Estadio: Coliseo de Mitre y Puccini. Árbitro: Ramiro Maglio. TV: LPF Play.