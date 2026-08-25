La hija de Mario Pergolini se presentó en Popstars con un hit de Britney Spears

Valentina Pergolini, una artista de 20 años que es la hija de Mario Pergolini y su esposa, la psicóloga Dolores Galán, se presentó en Popstars Argentina , en Telefe. Para esta oportunidad, la joven eligió uno de los clásicos de Britney Spears.

En el primer programa de la nueva temporada del reality por la pantalla de Telefe , se pudo ver su audición en el casting multitudinario en el Parque Roca y si pasó o no el corte determinado por el jurado y los coaches.

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La hija de Mario Pergolini se inscribió como una más y obtuvo el número 2274 entre las 3 mil chicas que pasaron el filtro de los castings virtuales y se presentaron en el Estadio Mary Terán de Weiss.

En su audición de 30 segundos para cantar a capella delante de los coaches, Valentina Pergolini interpretó una poderosa versión de “Baby one more time” , uno de los grandes éxitos de Britney Spears.

“Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy supercontenta”, expresó Valentina Pergolini ante las cámaras en medio de las filas del multitudinario casting presencial.

Luego de que pasaron las 3 mil jóvenes que bailaron y cantaron frente al exigente jurado, Nico Vázquez dio a conocer los números de quiénes quedaron seleccionadas y allí se encontraba el 2274 de Valentina Pergolini. La participante estalló de alegría al igual que las otras decenas de elegidas.

Valentina Pergolini está desarrollando su trayectoria artística, desempeñándose en las artes escénicas y el teatro musical, muy lejos de lo que ha hecho su papá en su recorrido en los medios.

Logró su debut actoral profesional en el circuito comercial tras superar audiciones abiertas para la comedia musical Despertar de Primavera (Spring Awakening), dirigida por Fer Dente en el Teatro Ópera de la Avenida Corrientes, y Popstars ahora es su oportunidad, al igual que para otras jóvenes, de que sus sueños se hagan realidad.