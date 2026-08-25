La venta de garage de la Villa San Pablo de Turdera contará con objetos inéditos de Guillermo Vilas

Este fin de semana se podrá visitar la quinta de "Los Leones" y observar la exhibición de los objetos del tenista en Turdera.

La histórica Villa San Pablo de Turdera que también es reconocida como la quinta de Los Leones abrirá sus puertas este sábado y domingo de 14 a 19 para presentar una nueva y destacada edición de su feria de venta garage donde exhibirán antigüedades de la casona y en esta oportunidad habrá objetos inéditos del extenista Guillermo Vilas .

Por eso, desde la organización de la feria afirman que serán dos jornadas distintivas porque además de poder adquirir alguna de las reliquias de la casa con más de 100 años de historia ubicada en 9 de Julio 440, Turdera además, se podrá acceder a los objetos de Vilas y comprarlos ya que para los fanáticos tienen un gran valor por lo que ha marcado el tenista en su exitosa carrera.

Los que quieran sumarse van a poder hacerlo como en cada oportunidad con entrada libre y gratuita. La tradicional feria recibirá a los visitantes que también podrán recorrer una cuidada exhibición y venta de antigüedades, objetos históricos, libros, vajilla, cuadros y piezas de coleccionismo llenos de historias.

Como gran atractivo, en esta oportunidad la feria de venta de garage en Villa San Pablo , contará con objetos de Guillermo Vilas exclusivos. Pero, ¿Cómo llegan esos elementos del tenista a Turdera? Según contaron los herederos de la quinta que fue construida hace más de 100 años por Don Riziero Preti, los objetos llegan por su biógrafo, Alfredo Di Salvo.

Los vecinos que se acerquen van a poder apreciarlos en exposición y a la venta para todos los fanáticos del máximo ícono del tenis argentino. Como siempre dicen quien conocen la quinta, traspasar el umbral de la Villa San Pablo es adentrarse en un verdadero portal temporal porque es una historia viva para recorrer.

Por eso, en esta oportunidad la experiencia será más que atractiva porque habrá una variedad de objetos, artículos y antigüedades para ver y comprar en un marco distintivo, inmerso entre paredes que se construyeron hace muchos años y que guardan una historia vinculada a las raíces de Turdera y de Lomas de Zamora.

Compromiso con el patrimonio cultural

Construida en 1910 y perteneciente a Rizziero Preti, fundador de Turdera. La casona centenaria contiene un misticismo único en cada rincón. Tras haber permanecido cerrada durante muchos años, sus salones conservan intactos los ecos de otra época, envueltos en historias familiares, leyendas urbanas y una atmósfera arquitectónica imponente que resurge cuando vuelve a abrir sus puertas a los vecinos de Lomas de Zamora y de todos lados porque las personas llegan desde diferentes puntos de Buenos Aires.

Para la comunidad de Turdera, dicha apertura representa una oportunidad excepcional porque permite recorrer los salones históricos, tomarse fotografías y ser testigos directos del esfuerzo comunitario que sostiene este espacio.

En este momento se están haciendo muchas obras de mantenimiento y restauración en la propiedad, las cuales se realizan con muchísimo esfuerzo, financiadas íntegramente gracias a la venta de estas antigüedades de las ferias que se realizan todo el año. Por eso, la participación de quienes se acercan a visitar el lugar y adquirir alguna de esas reliquias, colabora de forma directa para que la casa recupere el esplendor y el valor histórico que tuvo desde sus inicios.

De ese modo la escalera de entrada, antes en proceso de destrucción, hoy inicio su puesta en valor, merced a los aportes de quienes adquirieron los objetos que se ofrecen.

Los que se acerquen en esta oportunidad y las que vengan además pueden participar de las actividades que brinda el espacio histórico: exhibición y venta, compartir un café, comer una rica masita, hacer nuevos amigos y sumarse a la puesta en valor de este tesoro local.

El video