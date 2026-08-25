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25 de agosto de 2026
en vivo Candidatos.

Talleres de Escalada busca dar el campanazo frente a Villa Dálmine

Tras la derrota ante el puntero, Talleres de Escalada se traslada a Campana en procura de los tres puntos para mantenerse expectante.

Talleres de Escalada se la juega en Campana.

Talleres de Escalada se la juega en Campana.

Talleres de Escalada se la juega en Campana.

Talleres de Escalada se la juega en Campana.

EN VIVO

Quedó mal parado

Contra de Dálmine con Gonzalo Torres que perdió con el achique de Mauro Casoli.

Llegó la visita por arriba

Tras un córner, pirueta de Mateo Del Pino y manotazo salvador del arquero.

Comenzó el partido

Talleres de Escalada tendrá un desafío clave por delante frente a Villa Dálmine, en choque de equipos candidatos de la Primer B. El Albirrojo viene de perder en condición de local frente al líder Excursionistas, quedando ahora a tres puntos de la cima de la tabla.

Así forman Villa Dálmine y Talleres de Escalada

Villa Dálmine: Juan Martín Rojas; Lauro Gamba, Cristian Broggi, Nicolás Agorreca y Diego Martínez; Mateo Solís, Matías Nizzo, Santiago Prim y Tomás Ponzo; Valentín Gargiulo y Gonzalo Torres. DT: Ariel Fuscaldo.

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Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Lautaro Jhonson, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio y Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Isaías Ciavarelli y Milton Cantero; Matías Samaniego y Federico Martínez. DT: Lucas Licht.

Hora: 15. Estadio: Coliseo de Mitre y Puccini. Árbitro: Ramiro Maglio. TV: LPF Play.

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