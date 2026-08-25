Talleres de Escalada busca dar el campanazo frente a Villa Dálmine

Quedó mal parado
Contra de Dálmine con Gonzalo Torres que perdió con el achique de Mauro Casoli.
Llegó la visita por arriba
Tras un córner, pirueta de Mateo Del Pino y manotazo salvador del arquero.
Comenzó el partido
Talleres de Escalada tendrá un desafío clave por delante frente a Villa Dálmine, en choque de equipos candidatos de la Primer B. El Albirrojo viene de perder en condición de local frente al líder Excursionistas, quedando ahora a tres puntos de la cima de la tabla.
Así forman Villa Dálmine y Talleres de Escalada
Villa Dálmine: Juan Martín Rojas; Lauro Gamba, Cristian Broggi, Nicolás Agorreca y Diego Martínez; Mateo Solís, Matías Nizzo, Santiago Prim y Tomás Ponzo; Valentín Gargiulo y Gonzalo Torres. DT: Ariel Fuscaldo.
View this post on Instagram
Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Lautaro Jhonson, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio y Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Isaías Ciavarelli y Milton Cantero; Matías Samaniego y Federico Martínez. DT: Lucas Licht.
Vamos por todo pic.twitter.com/N4gin2iuy6— Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) August 25, 2026
Hora: 15. Estadio: Coliseo de Mitre y Puccini. Árbitro: Ramiro Maglio. TV: LPF Play.