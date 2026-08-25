Paro universitario de 48 horas: cuándo se hace y cuál es el reclamo

La universidad de Lomas adhiere de forma dispar a la medida: según las distintas cátedras.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) realizará esta semana la novena medida de fuerza del año en reclamo por el efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, junto con la Conadu.

La semana pasada, la Justicia convocó al Gobierno y las universidades para intentar destrabar el conflicto, pero no lo logró. La audiencia fue impulsada a partir de un pedido de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

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“Concluida la reunión del Frente Sindical Universitario con el CIN y la FUA, sin respuestas favorables, la FATUN ratifica el Paro Nacional, definido en el Consejo Directivo de la FATUN, del pasado 5/8″, aclaró la FATUN. Así, ratificó la medida de fuerza del jueves y viernes próximo.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había renovado el reclamo cuando se cumplieron los 300 días sin cumplir la ley.

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Este jueves 27 y viernes 28 de agosto se realizará la novena medida de fuerza en las universidades públicas del país y la segunda de este mes (la anterior fue el 12) para reclamar que el Gobierno de Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

En mayo se realizaron otros dos paros, el primero fue de 24 horas y se concretó el 29 de mayo, mientras que el 3 y 4 de junio se hizo otro de 48. El 12 mayo, en tanto, se realizó la cuarta Marcha Federal Universitaria.

También se concretaron medidas de fuerza en marzo y abril: Fueron el 16 y 31 de marzo, y el 8, 17 y 23 de abril.

Por su parte, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) adhiere de forma dispar: algunas cátedras definen hacerlo y otras no, según las facultades.