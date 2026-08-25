Norberto Marcos tildó de bipolar a Fátima Florez y ella lo cruzó sin vueltas

La separación escandalosa que protagonizaron Fátima Florez y Norberto Marcos recrudeció en estos días luego de que el empresario teatral saliera a hablar públicamente de su. La artista se quebró en vivo, mientras reemplaza a Moria Casán en su programa de El Trece.

Luego que Fátima Florez afirmará que Norberto Marcos le quiere sacar su casa, el empresario teatral fue por más y le atribuyó un terrible problema de salud mental a su ex.

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“Cuando nos separamos me echó del departamento donde vivimos los dos. Yo creo que ella es manipulable, sí. Es bipolar. Hoy es un ángel y mañana es un demonio, cambia de un día para el otro”, dijo en LAM en referencia a la supuesta personalidad de Fátima Florez.

Luego de escuchar a Norberto Marcos, Gustavo Méndez aseguró: “Qué fuerte decir algo de salud mental”. “Es gravísimo”, sumó María Fernanda Callejón coincidiendo con la opinión del panelista.

“Son acusaciones fuertes”, agregó Fátima Florez en relación con las palabras de su ex y sumó sentidas palabras: “Yo soy fuerte y sensible. Creo que uno naturaliza situaciones, pero ahora desperté y no quiero naturalizar nada más”.

“La entrevista que él dio tuvo muchas contradicciones. Ahora está todo en manos de mis abogados. Ayer me quebré porque soy un ser humano y saqué todo para afuera, pero quiero que esto se esclarezca. Pasaron casi cuatro años, un montón de tiempo. Creo que nos va a hacer bien a todos poder seguir adelante”, cerró Fátima Florez el tema.

Mientras que la artista también dio algunos detalles del conflicto contra su expareja, donde denunció que el empresario quiso sacarle hasta su nombre artístico.

“Me quisieron sacar hasta el nombre. En su momento estuve preocupadísima”, dijo la artista. “Yo le entregué mi carrera, mis contratos”, agregó sobre el litigio legal que mantiene con el empresario teatral luego de más de dos décadas de trabajo en sociedad.