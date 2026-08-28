El colombiano Manuel Arteaga firmó con Banfield y se convirtió en el séptimo refuerzo

Banfield oficializó la incorporación de John Manuel Arteaga , mediocampista colombiano de 27 años, quien se sumó formalmente al plantel profesional conducido por Pedro Troglio. El volante llega para aportar equilibrio y juego al mediocampo del Taladro, firmando un contrato que lo unirá a la institución hasta diciembre de 2027.

Nacido en Medellín, el futbolista colombiano cuenta con un recorrido que incluye pasos por el fútbol de su país y de Ecuador, vistiendo camisetas como la de Once Caldas (donde sumó experiencia internacional en la Copa Sudamericana), América de Quito e Imbabura. Con su arribo, el cuerpo técnico gana una variante clave en la zona central de la cancha, un sector donde el equipo buscaba mayor volumen de juego y contención. El colombiano llega en condición de libre y firmó contrato por 18 meses, con dos opciones de compra.

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De esta manera, la dirigencia encabezada por Matías Mariotto agilizó la inscripción de sus futbolistas tras levantar las ocho inhibiciones que recaían sobre el club, permitiendo que el entrenador disponga de una renovación profunda en el equipo para afrontar el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

Tras regularizar las cuentas ante la FIFA, Banfield sumó a varios futbolistas para el plantel. Con las nuevas contrataciones comenzaron a llegar buenas noticias para Pedro Troglio y su cuerpo técnico de cara a las competencias que afronta el Taladro como el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

Además de Manuel Arteaga, ya se habían sumado seis refuerzos al plantel dirigido por Pedro Troglio. Hasta el momento las nuevas caras de Banfield son:

Nehuén Paz: Defensor central con pasado en Huracán para aportar solidez a la defensa.

Lautaro Cano: Lateral izquierdo surgido de Vélez y con paso por Chipre.

Matías Hernández: Delantero juvenil de 21 años llegado a préstamo desde San Lorenzo.

Alexander Machado: Atacante uruguayo de 24 años cedido por Peñarol con pasado en su selección nacional.

Renzo Malanca: Defensor central de 23 años que se sumó desde Huachipato de Chile.

Diego Rodríguez: Arquero de 37 años de edad que llegó a Banfield proveniente desde Argentinos Juniors.

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La dirigencia considera que con el esfuerzo económico realizado para destrabar las inhibiciones y registrar a las siete incorporaciones, el presupuesto destinado al fútbol profesional está al límite de sus capacidades reales.

Sin embargo, el fútbol argentino siempre depara sorpresas de último momento. Fuentes cercanas a la institución advierten que el Taladro no bajará la persiana del todo de manera prematura. Si bien no se buscan nombres rutilantes que demanden grandes erogaciones de dinero, el cuerpo técnico y el departamento de fútbol mantienen un ojo abierto ante alguna "oportunidad de mercado": un préstamo accesible sin cargo o algún futbolista libre que pueda encajar en el andamiaje del equipo en puestos donde el recambio sea escaso.

Asimismo, Banfield tiene en carpeta al delantero uruguayo Gonzalo Rodrigo Carneiro, que se encuentra en condición de libre luego de jugar en Nacional de Montevideo.

Por el momento, Pedro Troglio ya cuenta con sus nuevas caras para encarar la seguidilla de partidos del torneo local, con la tranquilidad de que los papeles están al día por el momento.