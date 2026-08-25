martes 25 de agosto de 2026
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25 de agosto de 2026
Decisión tomada.

Banfield fijó el precio de las entradas para River y analiza poner un bono para sus hinchas

Los valores que publicó Banfield generaron malestar en el mundo del Millonario, pero se alinea con los precios que hubo en otro partidos. Buscan saldar deudas.

Banfield recibirá publico visitante ante River.

Banfield recibirá publico visitante ante River.

Banfield recibirá público de River Plate en el encuentro que lo tendrá como local por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional y en las últimas horas se confirmó el valor que tendrán las entradas para los hinchas visitantes: el valor que se puso es de $110.000.

La decisión del Taladro va en sintonía con el precio que puso hace unas semanas Platense cuando recibió a Boca Juniors en su estadio y lo tomó como referencia para las 7.000 localidades que se pondrán a la venta.

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Banfield, de esta manera, repetirá el valor que puso el Calamar con el objetivo de realizar una buena recaudación para regularizar la deuda que el club mantiene con los empleados de la institución, ya que según comentó el presidente Matías Mariotto en una reciente entrevista en Código Banfield, todo lo recaudado será detenido a ese fin.

Esta postura, sin embargo, no dista con la decisión que tomaron otros clubes que recibieron público visitante en lo que va de 2026, más allá del malestar que hay en el mundo riverplatense por el valor de las entradas. Y si bien es una de las más altas del año, los tickets en los demás encuentros tuvieron un costo superior a los $85.000.

La venta de entradas para los hinchas de arrancaría este miércoles a la mañana de manera online a través de la ticketera Globalfan, que se quedaría con el 10% de valor de cada entrada.

El precio de las entradas de los partidos con público visitante en 2026

  • Lanús vs. Boca (marzo): $100.000
  • Talleres vs. Boca (abril): $100.000
  • Platense vs. San Lorenzo (abril): $90.000
  • Defensa y Justicia vs. Boca (abril): $88.000
  • Platense vs. Boca (agosto): $110.000
En un precio similar a Banfield, Lanús puso las entradas a $100.000 ante Boca Juniors.

En un precio similar a Banfield, Lanús puso las entradas a $100.000 ante Boca Juniors.

¿Habrá bono especial para los hinchas de Banfield?

Con el objetivo de incrementar la recaudación y con eso afrontar diferentes obligaciones, Banfield evalúa la posibilidad de implementar un bono contribución en el encuentro ante River, lo que significaría un ingreso extraordinario para la institución.

Según la información de Código Banfield, en las próximas horas se definirá si finalmente se implementa y cuál será su valor y el alcance de la medida, ya que todavía no se sabe si será para no socios o también se incluye a los asociados.

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