Jornada de salud integral en Lomas: habrá vacunas, testeos y controles gratuitos

En la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora (UNLZ) se realizará una jornada de salud integral con diferentes servicios y postas de atención gratuitas para promover el bienestar de la comunidad.
El operativo se realizará este sábado en la Facultad de Derecho de la UNLZ, donde armarán postas de atención para la comunidad.
En la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora (UNLZ) se realizará una jornada de salud integral con diferentes servicios y postas de atención gratuitas para promover el bienestar de la comunidad.
El operativo organizado junto al Municipio de Lomas y la Cruz Roja tendrá lugar este sábado, de 9 a 15, en el hall de la facultad ubicada sobre la Avenida Juan XXIII y Camino de Cintura. Los vecinos tendrán la posibilidad de aplicarse la vacuna antigripal y las dosis correspondientes al Calendario Nacional.
Los profesionales también harán testeos rápidos de VIH y Sífilis, chequeos de glucemia y controles de grupo y factor sanguíneo. Además, se desarrollarán actividades de concientización y prevención del dengue, capacitación en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y un circuito con gafas de simulación de sustancias psicoactivas.
La jornada será una oportunidad para hacerse controles, despejar dudas y acceder a herramientas de prevención de manera gratuita. Con una mirada integral, la iniciativa busca acercar la salud a la comunidad y generar conciencia sobre la importancia de cuidarse y detectar posibles problemas a tiempo.
En las últimas semanas, el Municipio de Lomas organizó 8 operativos donde más de 2.700 auxiliares docentes tuvieron sus aptos físicos de forma gratuita.
Las jornadas en distintos barrios incluyeron controles clínicos, de peso y talla, toma de tensión arterial, medición de agudeza visual y vacunación para garantizar que los trabajadores cuenten con el esquema completo de inmunización.
Este año también desplegaron 11 operativos de salud en clubes de barrio para que más de 5 mil chicos tengan sus aptos físicos gratuitos y hagan deporte de forma segura.