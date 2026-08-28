Jornada de salud integral en Lomas: habrá vacunas, testeos y controles gratuitos

En la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora (UNLZ) se realizará una jornada de salud integral con diferentes servicios y postas de atención gratuitas para promover el bienestar de la comunidad.

El operativo organizado junto al Municipio de Lomas y la Cruz Roja tendrá lugar este sábado, de 9 a 15, en el hall de la facultad ubicada sobre la Avenida Juan XXIII y Camino de Cintura . Los vecinos tendrán la posibilidad de aplicarse la vacuna antigripal y las dosis correspondientes al Calendario Nacional .

Pasar el frío. Entregaron kits de invierno gracias a un proyecto solidario de la Cruz Roja

Los profesionales también harán testeos rápidos de VIH y Sífilis , chequeos de glucemia y controles de grupo y factor sanguíneo . Además, se desarrollarán actividades de concientización y prevención del dengue , capacitación en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y un circuito con gafas de simulación de sustancias psicoactivas .

La jornada es organizada por la UNLZ, el Municipio y la Cruz Roja.

La jornada será una oportunidad para hacerse controles, despejar dudas y acceder a herramientas de prevención de manera gratuita. Con una mirada integral, la iniciativa busca acercar la salud a la comunidad y generar conciencia sobre la importancia de cuidarse y detectar posibles problemas a tiempo.

Salud: aptos físicos para auxiliares docentes de Lomas

En las últimas semanas, el Municipio de Lomas organizó 8 operativos donde más de 2.700 auxiliares docentes tuvieron sus aptos físicos de forma gratuita.

Las jornadas en distintos barrios incluyeron controles clínicos, de peso y talla, toma de tensión arterial, medición de agudeza visual y vacunación para garantizar que los trabajadores cuenten con el esquema completo de inmunización.

Este año también desplegaron 11 operativos de salud en clubes de barrio para que más de 5 mil chicos tengan sus aptos físicos gratuitos y hagan deporte de forma segura.