viernes 28 de agosto de 2026
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28 de agosto de 2026
Prevención e información.

Jornada de salud integral en Lomas: habrá vacunas, testeos y controles gratuitos

El operativo se realizará este sábado en la Facultad de Derecho de la UNLZ, donde armarán postas de atención para la comunidad.

Nueva oportunidad para vacunarse y hacer chequeos en Lomas.

Nueva oportunidad para vacunarse y hacer chequeos en Lomas.

En la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora (UNLZ) se realizará una jornada de salud integral con diferentes servicios y postas de atención gratuitas para promover el bienestar de la comunidad.

El operativo organizado junto al Municipio de Lomas y la Cruz Roja tendrá lugar este sábado, de 9 a 15, en el hall de la facultad ubicada sobre la Avenida Juan XXIII y Camino de Cintura. Los vecinos tendrán la posibilidad de aplicarse la vacuna antigripal y las dosis correspondientes al Calendario Nacional.

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Los profesionales también harán testeos rápidos de VIH y Sífilis, chequeos de glucemia y controles de grupo y factor sanguíneo. Además, se desarrollarán actividades de concientización y prevención del dengue, capacitación en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y un circuito con gafas de simulación de sustancias psicoactivas.

La jornada será una oportunidad para hacerse controles, despejar dudas y acceder a herramientas de prevención de manera gratuita. Con una mirada integral, la iniciativa busca acercar la salud a la comunidad y generar conciencia sobre la importancia de cuidarse y detectar posibles problemas a tiempo.

Salud: aptos físicos para auxiliares docentes de Lomas

En las últimas semanas, el Municipio de Lomas organizó 8 operativos donde más de 2.700 auxiliares docentes tuvieron sus aptos físicos de forma gratuita.

Las jornadas en distintos barrios incluyeron controles clínicos, de peso y talla, toma de tensión arterial, medición de agudeza visual y vacunación para garantizar que los trabajadores cuenten con el esquema completo de inmunización.

Este año también desplegaron 11 operativos de salud en clubes de barrio para que más de 5 mil chicos tengan sus aptos físicos gratuitos y hagan deporte de forma segura.

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