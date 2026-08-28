Cinco perros buscan una familia en Lomas: cómo adoptar de manera responsable

Más de 400 perros y gatos ya encontraron a sus familias gracias al Programa de Adopción Consciente que impulsa el Municipio de Lomas de Zamora . Esta semana sumaron nuevos animales que esperan encontrar un hogar que los reciba, cuide y acompañe.

En estos momentos hay 5 perros en adopción que tienen diferentes edades y están castrados y vacunados . Los vecinos interesados en llevarlos a su hogar tienen que mandar un mensaje a la cuenta de Instagram del Hospital de Animales .

"Ante una familia interesada en realizar una adopción, el primer acercamiento es para saber si están dispuestos a sumar un miembro nuevo y si ya tienen otros animalitos en el núcleo familiar. Después ya pasamos a tener un diálogo mucho más personalizado para charlar sobre la seguridad que debe tener el hogar para evitar la fuga o la pérdida, cuestiones actitudinales y de comportamiento del animal, temas de salud y, en base a eso, analizamos si las condiciones del lugar son aptas para lo que el animal necesita", señaló Analía Tenaglia, directora del hospital.

Antes de concretar la adopción, es fundamental que las personas asuman la responsabilidad de garantizar sus necesidades en cuanto a salud, controles periódicos, alimentación , un lugar apto para que se desarrolle normalmente y con refugio en las distintas épocas del año.

"Hay animales que son más activos, otros más sedentarios y algunos que por su edad o cuestiones de personalidad necesitan un desgaste más importante de energía. Ante esto, es clave que la casa cuente con el terreno o las medidas suficientes como para que el animal realmente encuentre el hogar que necesita y que sea una adopción exitosa", indicó Analía, que es abogada animalista, proteccionista y rescatista.

Aumentaron las castraciones de animales en Lomas

A través del Hospital de Animales, el Municipio aumentó las castraciones de mascotas en Lomas para evitar enfermedades, mejorar la calidad de vida y disminuir la sobrepoblación de perros y gatos en las calles.

El año pasado realizaron 22.645 castraciones gratuitas y superaron los números de 2024 cuando hicieron un total de 14.953 intervenciones quirúrgicas, lo que representa un incremento de 7.692 castraciones en el transcurso de un año.

Los turnos para castración se pueden reservar los viernes, a las 13, por la página web del Municipio. También se pueden sacar por ventanilla en el Hospital de Animales (12 de Octubre 1100) de lunes a viernes, de 8 a 18, y los sábados y domingos, de 9 a 12. Además, se dan turnos en los operativos que organiza el Municipio en los barrios.