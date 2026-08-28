Campanita fue expulsada de Gran Hermano, se negó a irse e intervino la seguridad

En medio de un terrible escándalo, la producción de Gran Hermano decidió expulsar de la casa del reality de Telefe a Steffany “Campanita” Pereira y Danelik Galazán luego del encontronazo que tuvieron y que casi termina en una agresión física.

Danelik Galazán , la novia del ex Banfield Brian Sarmiento, no tuvo problema en aceptar la decisión que tomó el dueño de la casa. Mientras que la paraguaya se resistió nuevamente al igual que cuando fue eliminada por el público y decidió ir al confesionario para dejarle en claro que “no iba a aceptar de ninguna manera” la resolución.

Campanita insistió en que sufrió en una gran cantidad de ocasiones “cosas horribles” como lo que ella hizo horas atrás cuando sacó de la habitación las fotos de los hijos de Sol Abraham y Pincoya, motivo por el cual se desencadenó el conflicto.

Al mismo tiempo en el que Danelik se iba sin mayores problemas por la puerta giratoria de la casa más famosa del país, Campanita reiteró que se negaba a retirarse del reality de Telefe.

Mariela Prieto, la jugadora que permitió la visita de Campanita a la casa tras su eliminación, trató de hacerla entrar en razón pero no lo logró, aun cuando Gran Hermano advirtió que la competidora podía resultar perjudicada por su postura contra las reglas.

Campanita fue expulsada de Gran Hermano.

Los minutos fueron pasando y ocurrió lo que previamente había avisado Santiago del Moro previamente al aire para el público Telefe. De esta forma, había personal femenino de seguridad listo para retirar de la propiedad a la paraguaya.

Cuando una mujer de seguridad acudió a la casa para persuadir a Campanita de irse de la casa, esta quebró en llanto e incluso la abrazó entre lágrimas. Luego de una extensa charla, se terminó retirando por la puerta de atrás.