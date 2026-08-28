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28 de agosto de 2026
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Lanús visita a Boca Juniors con la ilusión de volver al triunfo en la Bombonera

Con un presente irregular, Lanús buscará romper la racha de dos partidos sin triunfos en su visita al Xeneize por la fecha 7 del Torneo Clausura.

En el último partido, Boca goleó a Lanús en la Fortaleza.

En el último partido, Boca goleó a Lanús en la Fortaleza.

Lanús afrontará este viernes un duro compromiso ante Boca Juniors en condición de visitante por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional con desafío de meterse otra vez en zona de copas. El partido arrancará a las 21.30, tendrá el arbitraje de Hernán Mastrángelo y será televisado por TNT Sports.

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Con un punto de seis, el equipo que dirige Mauricio Pellegrino descendió varias posiciones en las últimas fechas y hoy, con 31 unidades, se ubica en el puesto 13, aunque a sólo tres puntos de tres puntos del Rojo de Avellaneda, el último clasificado.

Por este motivo, el encuentro ante Boca es muy importante y es por eso que Pellegrino aguardará hasta último momento para confirmar el equipo, teniendo en cuenta que Agustín Medina y Agustín Cardozo llegan entre algodones. El otro que se encuentra en duda es José Canele, quien se acaba de recuperar de una molestia física.

Boca, un rival de peligro para Lanús

Boca llega a este encuentro en un flojo momento en el Torneo Clausura, donde solo sumó siete puntos en las primeras seis fechas, por lo que ocupa el undécimo puesto en la Zona A y está quedando afuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Por eso, en lo que será el regreso a la Bombonera tras ser de local en cancha de Huracán, el equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena buscará una victoria necesaria. Sin embargo, llegará diezmado por la reciente lesión de Tomás Aranda, que se fracturó peroné y será baja lo que resta del año.

El lugar del juvenil talentoso del Xeneize será ocupada de Sebastián Villa, mientras que Leandro Paredes, ya recuperado de su lesión, ingresará por Rey Domench. La única duda está en la defensa: Facundo Herrera o Nicolás Figal.

Las posibles formaciones de Boca vs. Lanús

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes; Leonel Flores, Alan Velasco, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda o Franco Watson, Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Hernán Mastrángelo

Hora: 21:30.

TV: TNT Sports Premium

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