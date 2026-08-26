José María Canale regresa en Lanús para ir a la Bombonera

Lanús visitará este viernes a Boca Juniors en la Bombonera, por la 7º fecha de la zona A del Torneo Clausura . Y, para ese compromiso, el entrenador Mauricio Pellegrino contará con el regreso de José María Canale , a la vez que analizará si introduce otras variantes en la formación inicial

El central no juega desde el 2 de agosto, cuando sintió una molestia y fue reemplazado en el entretiempo ante Instituto de Córdoba. El parte médico indicó una lesión muscular en el bíceps femoral derecho.

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Tampoco jugó con Unión de Santa Fe y Talleres de Córdoba, mientras que fue al banco con Independiente y Argentinos Juniors.

Qué dijo el DT en relación al defensor: “El partido pasado estuvo en el banco y llegó muy justo. El martes hicimos un entrenamiento fuerte, no le sentó bien y tuvo molestias musculares. Eso desembocó en que mermara durante la práctica del jueves. No lo notamos con seguridad como para que fuera de entrada. Vivió un ciclo normal d una persona que sufrió estrés competitivo y emocional por todo lo vivido”.

Post Argentinos Juniors, José María Canale se reincorporó a los trabajos grupales y está en condiciones de reaparecer en un partido bisagra para su equipo. Ocupará el puesto de Ronaldo Dejesús. Para Mauricio Pellegrino es una gran noticia recuperar a uno de sus pilares.

¿Tendrá más cambios Lanús?

El entrenador optó por Gonzalo Pérez para el doble cinco con Felipe Peña Biafore -que está reemplazando a Agustín Cardozo-, dejando en el banco a Agustín Medina, que ingresó en los minutos finales.

El uruguayo jugó un buen partido, por lo que la duda quedó instalada: seguirá en el equipo o Agustín Medina recuperará su lugar.

Gonzalo Pérez es la duda en el mediocampo de Lanús.

En la delantera está todo más claro, ya que Ramiro Carrera cumplirá la sanción esta fecha. Por lo que confesó en la conferencia de prensa, Mauricio Pellegrino no piensa ahora en una dupla de ataque Yoshan Valois-Allan Wlk: “Tienen que empezar a conocerse, no tienen mucho bagaje juntos. Están adaptándose a nuestro fútbol. Son chicos jóvenes y nos pueden dar opciones para que jueguen ambos en el 11 inicial”.

Necesitados de un triunfo

Ambos equipos suman siete puntos y están fuera de los puestos de playoffs, pero para el Granate es clave para aspirar a jugar una copa internacional el próximo año, lo mismo que el Xeneize, que persigue el sueño de volver a la Copa Libertadores.

El partido, a jugarse este viernes desde las 21.30 en La Bombonera, será arbitrado por Pablo Dóvalo, secundado por Cristian Navarro y Hugo Páez. Cuarto árbitro: Lucas Comesaña. VAR: Germán Delfino. AVAR: Javier Uziga. Televisa: TNT Sports Premium.