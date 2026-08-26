Abusó de una nena en Banfield y estuvo varios años prófugo: armó una nueva familia

Detuvieron a un hombre que tenía pedido de captura por abusar sexualmente de una menor en la localidad de Banfield. Llevaba varios años prófugo y lo encontraron en el barrio porteño de Almagro.
Sometió a una menor entre 2014 y 2019 en un domicilio de Banfield. La Policía lo encontró en Almagro.
Detuvieron a un hombre que tenía pedido de captura por abusar sexualmente de una menor en la localidad de Banfield. Llevaba varios años prófugo y lo encontraron en el barrio porteño de Almagro.
Según informaron fuentes policiales a La Unión, los hechos ocurrieron durante los años 2014 y 2019 en un domicilio de Banfield. El acusado vivía en un lote con dos viviendas independientes tipo PH y aprovechaba para cometer los abusos cuando los padres de una nena salían a trabajar.
Con el pretexto de ingresar para verificar si todo estaba bien, el sujeto abusaba sexualmente de la menor y la amenazaba para que no contara lo sucedido. Fueron cinco años de sufrimiento hasta que la víctima finalmente se animó a contarle todo a sus padres, quienes fueron rápidamente a hacer la denuncia.
Cuando se enteró de que lo habían denunciado, el acusado escapó y se mantuvo prófugo por varios años. Tras la intervención del Juzgado de Garantías N°5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, se ordenó la captura del hombre.
Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina quedaron a cargo de la búsqueda. Mediante tareas de campo y de inteligencia, descubrieron que el sujeto vivía con su nueva familia en el barrio porteño de Almagro.
A partir de las pruebas obtenidas, los agentes montaron un operativo en la zona y pudieron atrapar al prófugo en la vía pública, sobre la calle Guardia Vieja al 3800.
El detenido, de 39 años, quedó a disposición de la Justicia y fue alojado en la División Alcaldías Anexo Madariaga de la Superintendencia de Investigaciones Federales. Enfrentará cargos por “abuso sexual ultrajante”.