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Captura.

Abusó de una nena en Banfield y estuvo varios años prófugo: armó una nueva familia

Sometió a una menor entre 2014 y 2019 en un domicilio de Banfield. La Policía lo encontró en Almagro.

El prófugo fue detenido por la Policía Federal.

El prófugo fue detenido por la Policía Federal.

Detuvieron a un hombre que tenía pedido de captura por abusar sexualmente de una menor en la localidad de Banfield. Llevaba varios años prófugo y lo encontraron en el barrio porteño de Almagro.

Según informaron fuentes policiales a La Unión, los hechos ocurrieron durante los años 2014 y 2019 en un domicilio de Banfield. El acusado vivía en un lote con dos viviendas independientes tipo PH y aprovechaba para cometer los abusos cuando los padres de una nena salían a trabajar.

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Con el pretexto de ingresar para verificar si todo estaba bien, el sujeto abusaba sexualmente de la menor y la amenazaba para que no contara lo sucedido. Fueron cinco años de sufrimiento hasta que la víctima finalmente se animó a contarle todo a sus padres, quienes fueron rápidamente a hacer la denuncia.

Cuando se enteró de que lo habían denunciado, el acusado escapó y se mantuvo prófugo por varios años. Tras la intervención del Juzgado de Garantías N°5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, se ordenó la captura del hombre.

La captura del prófugo por abuso sexual

El detenido est&aacute; acusado de abusar de una menor en Banfield.

El detenido está acusado de abusar de una menor en Banfield.

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina quedaron a cargo de la búsqueda. Mediante tareas de campo y de inteligencia, descubrieron que el sujeto vivía con su nueva familia en el barrio porteño de Almagro.

A partir de las pruebas obtenidas, los agentes montaron un operativo en la zona y pudieron atrapar al prófugo en la vía pública, sobre la calle Guardia Vieja al 3800.

El detenido, de 39 años, quedó a disposición de la Justicia y fue alojado en la División Alcaldías Anexo Madariaga de la Superintendencia de Investigaciones Federales. Enfrentará cargos por “abuso sexual ultrajante”.

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