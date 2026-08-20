La crisis que ubica a Lanús fuera de la clasificación a las copas internacionales del 2027

A pesar de haber comenzado el año con el pecho inflado tras alzar la Recopa Sudamericana, el presente de Lanús dista notablemente de aquellas jornadas de gloria continental. Actualmente, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino transita un sendero espinoso en el plano doméstico, al punto de encontrarse estancado con 30 unidades en la tabla anual.

En consecuencia, esta magra cosecha lo posiciona temporalmente fuera de los puestos de vanguardia que otorgan boletos para las competencias internacionales de 2027. Esta coyuntura crítica es el resultado directo de una profunda inestabilidad futbolística que quedó en evidencia tras la dura derrota por 3 a 1 sufrida ante Independiente en La Fortaleza.

Si bien el Granate venía de dar un golpe de autoridad al golear a Talleres en Córdoba, la posterior caída frente al Rojo desnudó las falencias colectivas que aquejan al plantel, sumándose así a las prematuras eliminaciones en la Copa Argentina y en los certámenes continentales de este año.

Por consiguiente, al no tener compromisos paralelos en el horizonte, Lanús se ve obligado a focalizar toda su energía en la fase regular del Torneo Clausura , buscando una metamorfosis táctica urgente para escalar posiciones en la tabla acumulada.

Lanús pagó caro sus errores ante Independiente en La Fortaleza.

El presente irregular de Lanús en el Torneo Clausura

El Granate comenzó su participación en el Torneo Clausura con un triunfo auspicioso ante San Lorenzo en La Fortaleza. Sin embargo, las eliminaciones de Copa Libertadores y Copa Sudamericana dejaron huella en el plantel y el equipo de Mauricio Pellegrino nunca pudo reponerse de ambos mazazos.

Las derrotas ante Instituto de Córdoba y Unión de Santa Fe fueron el comienzo de la debacle de un equipo que no encuentra el rumbo futbolístico que lo llevó a alcanzar la gloria con las consagraciones de la Copa Sudamericana y la Recopa. Así las cosas, Lanús insinuó una recuperación con la victoria ante Talleres en Córdoba, pero la última caída ante Independiente como local dejó al Granate fuera de la clasificación a las copas internacionales del 2027.

Con 2 triunfos y 3 derrotas en el Torneo Clausura, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino se encuentra fuera de la zona de playoff y en la tabla anual suma 30 puntos, a 3 de Independiente que sería el último clasificado a la Copa Sudamericana.

En el horizonte aparecen 11 fechas en las cuales Lanús deberá recibir a Argentinos Juniors, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata, Vélez y Gimnasia de Mendoza. Mientras como visitante, el Granate chocará con Boca, Riestra, Newells, Platense, Banfield y Central Córdoba de Santiago del Estero.