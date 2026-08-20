Davoo Xeneize cumplió la promesa de ser el padrino de un bebé que lo escuchaba desde la panza

El streamer Davoo Xeneize, de enorme popularidad en el mundo virtual entre los hinchas de Boca Juniors y en las redes sociales, cumplió la promesa de ser el padrino de un bebé que lo escuchaba desde la panza de su mamá. El tierno momento se hizo viral.

Tal como lo había prometido, el streamer se convirtió oficialmente en el padrino de un bebé, cuyos papás le confesaron que reaccionaba y pateaba en la panza cuando escuchaba sus transmisiones en vivo.

Esta tarde. Harán un homenaje a Gaspi en el Obelisco: participan seguidores, streamers y familiares

Cuando Benicio Lionel finalmente llegó a este mundo, Davoo Xeneize recibió nuevos videos y le propuso a la familia conocerlo en persona. Finalmente, el encuentro se concretó y el fanático de Boca Juniors fue oficializado como padrino. Cómo era de prever, la linda actitud del streamer fue muy celebrada por su legión de fieles seguidores.

Luego, Davoo Xeneize contó sus sensaciones al conocer a su ahijado y su nueva familia y hasta descubrió cómo es la alimentación de los bebes recién nacidos.

“Hoy conocí a mi nueva familia, a mi ahijado. Muy copado el chabón, pero no pudimos hablar. Hoy me enteré que los bebés no comen hasta los 6 meses, quise darle una factura y la mamá no me dejó. Poco serio que no coman por 6 meses”, contó luego en las redes sociales, exponiendo su poco conocimiento con la alimentación de los bebes.

Davoo es el mejor streamer que piso este país. https://t.co/0gI4QVKL7K — A MÁXIMO KIRCHNER NO LO VOTA NI LA MADRE (@Sanguchito) August 20, 2026

Davoo Xeneize, cuyo nombre real es David Quint, es un famoso streamer y creador de contenido. Su popularidad lo convirtió en uno de los referentes digitales más populares del fútbol, reconocido principalmente por sus transmisiones en vivo hablando de táctica, historia deportiva y, de manera especial, de Boca Juniors.