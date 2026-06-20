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20 de junio de 2026
Esta tarde.

Harán un homenaje a Gaspi en el Obelisco: participan seguidores, streamers y familiares

Los organizadores pidieron a los fans ir en traje y que tengan prudencia "con el consumo de alcohol y sustancias": "Queremos recordarlo con una sonrisa".

Estarán los familiares de Gaspi, streamers y fans.&nbsp;

Estarán los familiares de Gaspi, streamers y fans. 

Los organizadores titularon al encuentro como “El último fiumba”, en alusión a la frase del humorista, y confirmaron la presencia de los familiares de Gaspar señalaron: “Él fue mucho más que un creador de contenido, queremos recordarlo con una sonrisa y agradecerle por cada risa que nos dejó”.

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Así, a través de distintas redes sociales explicaron que la reunión se llevará adelante a partir de las 15.00, mientras que el acto central comenzará a las 15.30, contará con la participación de distintos oradores que tomarán la posta desde las 15.45 hasta las 16.30, y concluirá cerca de las 17.

Como gesto conmemorativo, los anfitriones sugirieron que quienes se acerquen lo hagan de traje y corbata, “como parte de la celebración y para rendir honor al característico look” de Prim Díaz.

Además, el evento será transmitido a través del Instagram @gamarillaok, para quienes no puedan asistir, ya que el contenido de Gaspi tenía alcance internacional al ser, en su mayoría, a través de redes sociales.

Recordar a Gaspi en paz

“Queremos que sea un espacio para recordar y compartir en paz. Su determinación para enfrentar las batallas más difíciles y transformar su realidad al apostar por la salud, el bienestar y su mejor versión, nos demuestra que siempre hay fuerza para salir adelante”, señaló el comunicado.

En línea, los organizadores solicitaron: “Les pedimos a todos que el evento se desarrolle con el mayor respeto posible y sin problemas. Nos reunimos para honrar su memoria y recordarlo con el respeto y la unidad que este momento exige.

Además, compartieron un mapa con los lugares permitidos para concentrar: “Es un homenaje, pedimos por favor prudencia con consumo de alcohol, sustancias y otras cosas; limpieza y cuidado sobre todo. Estarán los familiares de Gaspi, streamers y más. Pedimos el orden sobre todo y el cuidado del lugar, es un duelo tanto para la familia como para esa persona que lo haya inspirado”.

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