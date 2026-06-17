miércoles 17 de junio de 2026
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17 de junio de 2026
Adiós.

El influencer de Lomas "el Gordo que fuma" despidió a Gaspi

El vecino de Lomas Rodrigo Pereira, conocido como "el Gordo que fuma" recordó a su amigo Gaspi que murió en un accidente aéreo: "Te voy a extrañar".

El influencer de Lomas de Zamora y Gaspi.

El influencer de Lomas de Zamora y Gaspi.

La muerte de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, generó conmoción entre millones de seguidores y creadores de contenido. Rodrigo Pereira, vecino de Lomas y reconocido en redes sociales como "el Gordo que fuma", fue amigo y participó de varios vídeos con Gaspi: “Una lástima que se haya ido así porque lo quería mucha gente. Se va a extrañar”.

El "Gordo" fue parte de varios sketches, incluso en los más populares de Gaspi, especialmente los segmentos de los jacuzzis, los besos en la calle y el vídeo donde se besan y Gaspi está disfrazado de policía. A través de sus redes sociales difundió un vídeo en el que despide a su amigo: "Bueno gente, es un día muy triste. Con Gapi hice muchas cosas, compartí muchas cosas".

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“Él me veía de chico a mí. Yo hace mucho que hago videos, siempre hice videos con todos los youtubers. Se comunicaron conmigo y me dijeron: ‘Gaspi quiere hacer un video con vos’”, recordó. A partir de ese primer contacto nació una amistad “compartimos muchas cosas, muchos momentos buenos”, contó Pereira.

En 2022 Gaspi recibió el premio a "Youtuber del Año" en los Coscu Army Awards, un reconocimiento importante de streaming en Latinoamérica y subió al escenario junto Rodrigo. Además, destacó la cercanía que mantuvieron: “Hacíamos de todo: salíamos a boliches, de joda, nos cargábamos todo el día. Una convivencia buena hasta que él dijo: ‘Yo sigo mi camino’”, recordó. Por último expresó: “Una lástima que se haya ido así porque lo quería mucha gente. Se va a extrañar”.

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