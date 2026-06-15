La entrevista de Gaspi con su mamá: "Él prende una cámara y brilla"

Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, y otros artistas fallecieron este domingo en un accidente en la ciudad de Río de Janeiro. Poco después del terrible hecho, se hizo viral la entrevista que compartieron el youtuber con su mamá Michelle.

Esa conversación en la radio Urbana Play , realizada siete meses antes de la tragedia, expuso los matices de una vida marcada por desafíos, creatividad y una relación entre ambos.

Increíble. Quién era Gaspi y el escalofriante "06.14" en uno de sus videos: ¿anunció su muerte?

“Todos los chicos están jugando a la play y en vez de estar jugando al FIFA (…) el tipo lo único que hacía era editar botines y camisetas. A este tipo le gusta editar porque jugar no era la meta. Si a él realmente le encanta eso, vive eso, le gusta eso, prende una cámara y brilla, desde chico”, recordó.

Gaspi y la relación su mamá

Gaspi, en la misma entrevista, relató cómo la curiosidad por la producción audiovisual lo acompañó desde la adolescencia: “Hace bastante tiempo, creo que hace mucho que hago cosas, más o menos de los 15 años que iba al colegio y ya empezaba a agarrar la cámara”.

“Estuvimos en La Serena, en un cerro, a 600 metros de altura, los dos solos y sin agua y sin luz (…) Nos construimos la casa los dos, donde vivíamos era donde podíamos vivir y no donde queríamos vivir”, contó Michelle. Gaspi, por su parte, recordó: “No teníamos dónde volver porque mi casa de Tigre estaba tomada”.

image Gaspi con su mamá.

Luego de regresar a Argentina, Michelle consiguió empleo en un hogar de niños en Avellaneda. Allí vivieron durante dos años, mientras ella luchaba por recuperar la vivienda familiar.

El propio Gaspi valoró ese esfuerzo: “Esa es la magia de las madres, ¿no? Que quizás en los peores momentos que no teníamos dónde parar, yo ni me daba cuenta, ¿viste? Se lo bancaba toda ella y te arma un mundo que vos no veas todo lo choto que podía haber alrededor”.