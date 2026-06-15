lunes 15 de junio de 2026
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15 de junio de 2026
Rescate emotivo.

La entrevista de Gaspi con su mamá: "Él prende una cámara y brilla"

Siete meses antes de la tragedia, Gaspi y su mamá compartieron una entrevista, donde recordaron la niñez y adolescencia del youtuber.

Gaspi con su mamá.&nbsp;

Gaspi con su mamá. 

Esa conversación en la radio Urbana Play, realizada siete meses antes de la tragedia, expuso los matices de una vida marcada por desafíos, creatividad y una relación entre ambos.

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“Todos los chicos están jugando a la play y en vez de estar jugando al FIFA (…) el tipo lo único que hacía era editar botines y camisetas. A este tipo le gusta editar porque jugar no era la meta. Si a él realmente le encanta eso, vive eso, le gusta eso, prende una cámara y brilla, desde chico”, recordó.

Gaspi y la relación su mamá

Gaspi, en la misma entrevista, relató cómo la curiosidad por la producción audiovisual lo acompañó desde la adolescencia: “Hace bastante tiempo, creo que hace mucho que hago cosas, más o menos de los 15 años que iba al colegio y ya empezaba a agarrar la cámara”.

“Estuvimos en La Serena, en un cerro, a 600 metros de altura, los dos solos y sin agua y sin luz (…) Nos construimos la casa los dos, donde vivíamos era donde podíamos vivir y no donde queríamos vivir”, contó Michelle. Gaspi, por su parte, recordó: “No teníamos dónde volver porque mi casa de Tigre estaba tomada”.

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Gaspi con su mamá.

Gaspi con su mamá.

Luego de regresar a Argentina, Michelle consiguió empleo en un hogar de niños en Avellaneda. Allí vivieron durante dos años, mientras ella luchaba por recuperar la vivienda familiar.

El propio Gaspi valoró ese esfuerzo: “Esa es la magia de las madres, ¿no? Que quizás en los peores momentos que no teníamos dónde parar, yo ni me daba cuenta, ¿viste? Se lo bancaba toda ella y te arma un mundo que vos no veas todo lo choto que podía haber alrededor”.

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