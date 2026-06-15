lunes 15 de junio de 2026
Escribinos
15 de junio de 2026
Fuerte.

La desgarradora despedida de Mario Pergolini a Gaspi

Mario Pergolini fue uno de los tantos famosos que despidió a Gaspi, luego de la trágica muerte del joven youtuber en Río de Janeiro.

Mario Pergolini recordó a Gaspi.&nbsp;

Mario Pergolini recordó a Gaspi. 

"Un gran talento y un buen pibe", escribió el conductor y fundador de Vorterix en una historia de Instagram, acompañando su mensaje con una imagen de Gaspi.

Lee además
Mario Pergolini y El Indio Solari. 
El video.

La impactante forma en la que Pergolini se enteró de la muerte del Indio
El youtuber Gaspi tenía 23 años.
Conmoción.

Murió el youtuber Gaspi en un choque de helicópteros en Brasil

“Lo de Gaspi me mató”, con esas palabras, Mario Pergolini expresó el lunes por la mañana su tristeza al hablar de Gaspi en su programa de Vorterix.

Además, reveló que habían conversado muchas veces y que el youtuber le insistía con una idea que lo entusiasmaba de volver a hacer CQC. “Me gustaba lo que estaba haciendo, le ponía una creatividad muy interesante. Golpea por todos lados”, agregó Mario Pergolini al recordarlo.

image
Mario Pergolini recordó a Gaspi.

Mario Pergolini recordó a Gaspi.

Cómo fue el accidente que le costó la vida a Gaspi

El creador de contenidos argentino Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, y el cantante estadounidense Oliver Tree murieron este domingo en el choque de dos helicópteros ocurrido en Río de Janeiro.

Según informaron medios brasileños e internacionales, ambos viajaban en las aeronaves que colisionaron en pleno vuelo sobre la zona de Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de Río. El accidente provocó la muerte de los seis ocupantes y es investigado por las autoridades aeronáuticas de Brasil.

Los dos helicópteros impactaron en el aire por causas que todavía no fueron determinadas. Una de las aeronaves cayó sobre un estacionamiento y se incendió, mientras que los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas en la zona para recuperar los cuerpos y asegurar el área.

Temas
Seguí leyendo

La impactante forma en la que Pergolini se enteró de la muerte del Indio

Murió el youtuber Gaspi en un choque de helicópteros en Brasil

Quién era Gaspi y el escalofriante "06.14" en uno de sus videos: ¿anunció su muerte?

Momi Giardina blanqueó su trauma de adolescente: "Mucho bigote"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Andrea del Boca se cay+o en Gran Hermano.  video
¡Ups!

Andrea del Boca sufrió otra terrible caída en Gran Hermano

Las más leídas

Te Puede Interesar

La oposición presentó una moción de censura contra Manuel Adorni. 
Complicado.

Caso Manuel Adorni: qué es una moción de censura