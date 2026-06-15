La desgarradora despedida de Mario Pergolini a Gaspi

La muerte de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi , generó una profunda conmoción en el mundo digital y del entretenimiento argentino. Mario Pergolini fue uno de los encargados de despedirlo luego de conocerse la trágica partida del joven en Río de Janeiro.

"Un gran talento y un buen pibe", escribió el conductor y fundador de Vorterix en una historia de Instagram, acompañando su mensaje con una imagen de Gaspi.

El video. La impactante forma en la que Pergolini se enteró de la muerte del Indio

“Lo de Gaspi me mató”, con esas palabras, Mario Pergolini expresó el lunes por la mañana su tristeza al hablar de Gaspi en su programa de Vorterix.

Además, reveló que habían conversado muchas veces y que el youtuber le insistía con una idea que lo entusiasmaba de volver a hacer CQC. “Me gustaba lo que estaba haciendo, le ponía una creatividad muy interesante. Golpea por todos lados”, agregó Mario Pergolini al recordarlo.

image Mario Pergolini recordó a Gaspi.

Cómo fue el accidente que le costó la vida a Gaspi

El creador de contenidos argentino Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, y el cantante estadounidense Oliver Tree murieron este domingo en el choque de dos helicópteros ocurrido en Río de Janeiro.

Según informaron medios brasileños e internacionales, ambos viajaban en las aeronaves que colisionaron en pleno vuelo sobre la zona de Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de Río. El accidente provocó la muerte de los seis ocupantes y es investigado por las autoridades aeronáuticas de Brasil.

Los dos helicópteros impactaron en el aire por causas que todavía no fueron determinadas. Una de las aeronaves cayó sobre un estacionamiento y se incendió, mientras que los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas en la zona para recuperar los cuerpos y asegurar el área.