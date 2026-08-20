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20 de agosto de 2026
¡Vivan los novios!

Así fue la divertida noche de bodas en Gran Hermano Generación Dorada

Andrea del Boca ofició las bodas en Gran Hermano que protagonizaron jugadores, duplas y exparticipantes de esta y temporadas anteriores.

Andrea del Boca fue la maestra de ceremonias.&nbsp;
Andrea del Boca fue la maestra de ceremonias. 

En la casa de Gran Hermano Generación Dorada tuvo lugar una noche de bodas. Tanto las ocho jugadoras que permanecen en la competencia, como sus duplas y algunos exparticipantes que reingresaron al reality de Telefe disfrutaron de una divertida fiesta.

Andrea del Boca ofició las bodas, quien comenzó la ceremonia expresando: “Queridos hermanitos dorados, hoy con mucho orgullo y honor me toca presidir esta hermosa ceremonia. Nos hemos reunido aquí para celebrar el amor, los vínculos, y esa extraña magia que solo nos da esta casa”.

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“Es notable la variedad de parejas que vamos a casar en esta noche, en esta ceremonia, hay de todo, hay algunas imaginarias, otras son reales, hay platónicas, otras están tratando de entender qué hacen acá esta noche, otras ya viven afuera, pero lo más importante es que se aman, otras sienten que es una unión inquebrantable y ojalá que así siga siendo, otras no pasan de un shippeo. Todas estas bodas ya se convirtieron en un ritual inseparable de este hermoso y maravilloso juego”, expresó la actriz.

Éstas son todas las bodas en Gran Hermano

Andrea del Boca comenzó con las ceremonias de boda, llamando a las parejas: Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero; Sol Abraham y Cinzia Francischiello; Yanina Zilli y Martín Rodríguez; Brian Sarmiento y Danelik Galazán; Nenu López y Franco Zunino; Lolo Poggio y Nick Sicaro; Luana Fernández y Matías Hanssen; Juanicar y Campanita; Nazareno Pompei y Tamara Paganini; Charlotte Caniggia y Estebán Cola.

Luego de las emocionantes bodas de jugadores y exparticipantes de esta temporada, Andrea del Boca llamó a Luz Tito y Tato Algorta. La pareja hace poco blanqueó su relación.

Por último, llamó a Yipio y le propuso comprometerse a que la amistad que nació en la casa, afuera crezca y que se amen cada día más, y su compañera no dudó en aceptar y lo sellaron con un beso.

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