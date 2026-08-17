Así fue el "intercambio de escupitajos" entre Tamara Paganini y Sol Abraham en Gran Hermano

En Gran Hermano Generación Dorada pusieron en pantalla cómo fue el fuerte enfrentamiento que había ocurrido entre Sol Abraham y Tamara Paganini que generó acusaciones cruzadas y especulaciones en las redes sociales entre los miles de seguidores del reality de Telefe.

“No fue un golpe. Fue un intercambio de escupitajos. No suena lindo pero fue eso lo que pasó”, explicó Santiago del Moro antes de pasar al aire el video de la pelea.

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Sol Abraham estaba cantando “las plantas agresivas afuera” y Tamara Paganini, luego de exhibir sus partes íntimas al grito de “toda para vos, ma, jugosa y calentita”, se acercó para hacerle frente, extendió sus brazos y en ese momento tosió.

Según lo contó Santiago del Moro, Sol Abraham no recibió un golpe y declaró que Tamara Paganini le escupió dentro de su boca al momento de toser frente a ella.

“Tamara me escupió en la boca”, denunció Sol Abraham en la fiesta, mientras que Tamara Paganini afirmaba que “Solange la fue a buscar” y que había sido ella la receptora de un salivazo. “Me cayó saliva encima mío”, argumentó Tamara Paganini sobre la razón de su tos.

Otro cara a cara entre Tamara Paganini y Sol Abraham

La fiesta terminó inmediatamente y Sol Abraham fue a cepillarse los dientes, asqueada y reiterando que Tamara Paganini le escupió directamente en la boca. Así se encontraron luego en el antebaño y hubo un nuevo cara a cara.

“Yo solo te dije que eras una planta agresiva y me escupiste en la boca”, exclamó Sol Abraham. “Tu saliva saltó a mi boca, no me escuchás porque no te conviene”, le contestó Tamara Paganini.

La ex Gran Hermano 2011 fue al confesionario en compañía de Tomy Riguera para llorar y hacer su denuncia. “Es un montón y no da, me escupió en la boca y son malos porque dicen que yo miento”, expresó entre lágrimas.