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17 de agosto de 2026
¿Qué onda?

Alejandra Maglietti contó por qué no muestra a su pareja

Alejandra Maglietti confesó los motivos por qué lo que expone a su pareja y papá de su hijo en público y en las redes sociales.

Alejandra Maglietti no muestra a su pareja.&nbsp;

Alejandra Maglietti no muestra a su pareja. 

A pesar de que ella tiene un alto perfil en los medios y en las redes sociales, de su novio se sabe poco y nada. La propia panelista explicó los motivos.

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“Son varias razones. Una es que a él no le gusta la exposición y no es algo que disfrute mucho, no le agrada. El año pasado, cuando se incendió su fábrica salió un poco en los medios por una situación excepcional, pero no es que le gusta”, contó a Pronto.

Y siguió: “Él es muy abocado a su trabajo y no tiene mucho interés en la exposición. Tiene una fábrica de envases plásticos con su hermano. Es una empresa familiar, y hacen todo lo que sea desde productos alimenticios hasta bidones, productos de limpieza y de cosmética. Tienen bastantes líneas, también para productos de piletas, para cloro y de todo un poco”.

Alejandra Maglietti y su pareja.

Alejandra Maglietti y su pareja.

Alejandra Maglietti, sin su pareja en las redes sociales

Alejandra Maglietti también contó los motivos por los que decidió de no mostrar a Juan Manuel en las redes sociales, donde ella tiene millones de seguidores.

“Otra de las razones es que cada vez que lo agrego o lo etiqueto en Instagram tiene un montón de solicitudes de mujeres y eso no me gusta. Soy un poco celosa con eso. No sé si celosa, pero sí cuidadosa. ¡Se le llena la casilla de solicitudes de chicas y eso me da una bronca! O para chumear, o para lo que fuera, pero no me gusta”, sentenció.

Y cerró el tema: “Por más de que no haya una doble intención, no me gusta que vayan a chumearlo, ¿por qué? Trato de no etiquetarlo tanto ni exponerlo mucho porque después se llena de solicitudes para ver qué hace, qué no hace y no me gusta eso. Prefiero que no sepan”.

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