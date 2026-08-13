jueves 13 de agosto de 2026
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13 de agosto de 2026
Todo mal.

Por qué Brian Sarmiento y Danelik no pudieron dormir juntos en Gran Hermano

Brian Sarmiento y Danelik Galazán reingresaron a Gran Hermano, junto con otros exjugadores, y se sorprendieron con una regla que tiene el reality.

Danelik y Brian Sarmiento, en Gran Hermano.&nbsp;

Danelik y Brian Sarmiento, en Gran Hermano. 

El ex Banfield Brian Sarmiento y Danelik Galazán comenzaron su romance en Gran Hermano Generación Dorada y siguieron con su historia de amor afuera de la casa. De todos modos, tuvieron que hacer un cambio en el regreso de ambos al reality de Telefe.

El protocolo mundial de Gran Hermano dice que los participantes del reality no pueden compartir cama y mucho menos tener relaciones sexuales si horas antes tomaron alcohol.

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Las jugadoras y las visitas tomaron unas cervezas luego de la gala y Danelik Galazán y Brian Sarmiento, que ya hace rato están afuera de la competencia y hacen vida normal, se olvidaron de las reglas.

El mensaje de Gran Hermano para Brian Sarmiento y Danelik

Gran Hermano le dio un inesperado mensaje a Brian Sarmiento y Danelik: “Danelik, Brian: les recuerdo que está prohibido compartir cama cuando toman alcohol”, “Ay, no. Pero Big, nosotros estamos juntos, somos pareja”, le contestó Danelik a Gran Hermano deseando que este haga una omisión a la regla.

Brian Sarmiento y Danelik no pudieron dormir juntos.

Brian Sarmiento y Danelik no pudieron dormir juntos.

Gran Hermano no hizo excepción alguna aunque Danelik y Brian Sarmiento hayan ido al confesionario a rogarle. “Esta noche no van a poder dormir juntos”, sentenció el dueño del juego, a pesar de ninguno de los dos había bebido en exceso.

Danelik tuvo que acatar las órdenes pero le avisó a Gran Hermano que “ahora se iba a pelear con Brian por su culpa”, ya que le iba a ser imposible dormir porque “tiene un apego emocional con él”.

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