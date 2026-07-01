Danelik estalló contra Catalina Gorostidi tras asegurar que estuvo con Brian Sarmiento

Después de que Catalina Gorostidi revelara que habría tenido algunos encuentros íntimos con Brian Sarmiento mientras el exfutbolista de Banfield comenzaba su relación con Danelik, la polémica volvió a instalarse alrededor del romance que nació en Gran Hermano Generación Dorada.

Según contó Catalina Gorostidi en All Access, en el Streams Telefe, esos encuentros habrían ocurrido mientras Danelik todavía se encontraba dentro de la casa.

¿Tan mala persona podés ser, Catalina? Llamar “cornuda” a Danelik cuando sabías perfectamente toda la situación es bajísimo. Lo peor es que cuando Danelik salió de la casa y fue a tu programa, te preguntó de frente si había pasado algo con Brian para poder empezar una relación… pic.twitter.com/oRvf9xNUWZ

Ante esto, Danelik salió a contestarle a Catalina Gorostidi en las redes sociales. “Definitivamente tengo algo que hace que se obsesionen conmigo, para bien o para mal... Debe ser mi indiferencia, mi energía, mi brillo o la forma tan bonita que tengo de hacer todo lo que hago y, encima, que me salga perfecto. Nada que decir, gente: estoy enfocada en mi vida y mi futuro. Atte. Danelik Star”, escribió Danelik en cuenta de X.

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Y sumó: “Le diría felicidades porque logró que se hable de ella por nombrar a Danelik, pero lo único que logra es que la odien más, por su papel lamentable. Listo, se acabó”.

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Mientras tanto, volvió a dejar en claro sus sentimientos al exfutbolista con una declaración de amor y con una foto juntos: “Brian Sarmiento, te amo mi amor”.