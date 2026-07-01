miércoles 01 de julio de 2026
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1 de julio de 2026
Se pudrió todo.

Danelik estalló contra Catalina Gorostidi tras asegurar que estuvo con Brian Sarmiento

Se desató una polémica luego de que Catalina Gorostidi contara que tuvo un encuentro íntimo con Brian Sarmiento, cuando él comenzaba su romance con Danelik.

Danelik contra Catalina Gorostidi.&nbsp;

Danelik contra Catalina Gorostidi. 

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Según contó Catalina Gorostidi en All Access, en el Streams Telefe, esos encuentros habrían ocurrido mientras Danelik todavía se encontraba dentro de la casa.

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Ante esto, Danelik salió a contestarle a Catalina Gorostidi en las redes sociales. “Definitivamente tengo algo que hace que se obsesionen conmigo, para bien o para mal... Debe ser mi indiferencia, mi energía, mi brillo o la forma tan bonita que tengo de hacer todo lo que hago y, encima, que me salga perfecto. Nada que decir, gente: estoy enfocada en mi vida y mi futuro. Atte. Danelik Star”, escribió Danelik en cuenta de X.

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Y sumó: “Le diría felicidades porque logró que se hable de ella por nombrar a Danelik, pero lo único que logra es que la odien más, por su papel lamentable. Listo, se acabó”.

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Mientras tanto, volvió a dejar en claro sus sentimientos al exfutbolista con una declaración de amor y con una foto juntos: “Brian Sarmiento, te amo mi amor”.

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